Располневшая Адриана Лима насмешила гостей Венецианского кинофестиваля

Венеция, 2 сентября. Звезды мирового кинематографа с удовольствием позировали фотографам на красной дорожке перед официальным открытием Венецианского кинофестиваля.

Бывшая модель Victoria’s Secret Адриана Лима появилась на фестивале в красном платье с пайетками. Бразильская красотка после ухода с подиума сильно поправилась, чем насмешила гостей мероприятия. Блестящий наряд с глубоким декольте только подчеркивал ее аппетитные формы.

Главной звездой вечера была испанская актриса Пенелопа Круз. В свои 47 лет она остается одной из первых красавиц Голливуда. Артистка фотографировалась в черно-белом платье от Chanel. Она представляет в Венеции драму постановщика Педро Альмодовара «Параллельные матери».

Прекрасный наряд для открытия фестиваля выбрала британская актриса Хелен Миррен. В силу возраста она отказалась от декольте и разрезов. Закрытое блестящее платье с пайетками отлично смотрелось на точеной фигуре 76-летней звезды.

Вопреки традициям невеста футболиста Криштиану Роналду — модель Джорджина Родригес надела брючный костюм. Испанка похвасталась огромным колье с бриллиантами, которое привлекало внимание к ее декольте.

Венецианский кинофестиваль пройдет с 1 по 11 сентября. Жюри возглавляет корейский режиссер Пон Чжун Хо, снявший оскароносных «Паразитов».

Ранее в Крыму открылся фестиваль «Киновстречи на Солнечном острове», в котором приняли участие известные российские актеры. В рамках мероприятия представят картины «Феодосийская сказка» Натальи Лебедевой, «Барбоскины на даче» Елены Галдобиной и другие ленты.