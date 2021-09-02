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Игорь Дивеев стал лучшим игроком матча Россия — Хорватия по версии WhoScored
Спорт
Игорь Дивеев стал лучшим игроком матча Россия — Хорватия по версии WhoScored
youtube.com  /  PFC CSKA Moscow

Москва, 2 сентября. Защитник сборной России по футболу Игорь Дивеев был признан лучшим игроком матча четвертого тура отборочного раунда к чемпионату мира 2022 года.

Футболист московского ЦСКА получил от авторитетного портала WhoScored оценку 7,8. Сборная России под руководством Валерия Карпина сыграла вничью со счетом 0:00 в матче четвертого тура отборочного этапа к чемпионату мира 2022-го года. Худшим на поле столичных лужников стал форвард сборной Хорватии и немецкого «Хоффенхайма» Андрей Крамарич, заработав 6,0.

Валерий Карпин, проведший первую игру на посту главного тренера сборной России, после встречи с командой Хорватии пожаловался представителям СМИ на большое количество брака при передачах, передает «Мир 24». Однако специалист остался доволен уровнем самоотдачи своих подопечных.

Полузащитник английского «Вест Хэма» и сборной Хорватии по футболу Никола Влашич отметил хорошую игру в исполнении российских футболистов. Играть против сборной России было непросто, заявил хавбек.

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футбол сборная россии рпл дивеев
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