Игорь Дивеев стал лучшим игроком матча Россия — Хорватия по версии WhoScored

Москва, 2 сентября. Защитник сборной России по футболу Игорь Дивеев был признан лучшим игроком матча четвертого тура отборочного раунда к чемпионату мира 2022 года.

Футболист московского ЦСКА получил от авторитетного портала WhoScored оценку 7,8. Сборная России под руководством Валерия Карпина сыграла вничью со счетом 0:00 в матче четвертого тура отборочного этапа к чемпионату мира 2022-го года. Худшим на поле столичных лужников стал форвард сборной Хорватии и немецкого «Хоффенхайма» Андрей Крамарич, заработав 6,0.

Валерий Карпин, проведший первую игру на посту главного тренера сборной России, после встречи с командой Хорватии пожаловался представителям СМИ на большое количество брака при передачах, передает «Мир 24». Однако специалист остался доволен уровнем самоотдачи своих подопечных.

Полузащитник английского «Вест Хэма» и сборной Хорватии по футболу Никола Влашич отметил хорошую игру в исполнении российских футболистов. Играть против сборной России было непросто, заявил хавбек.