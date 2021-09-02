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В Барнауле ищут пропавшего в День знаний пятиклассника
Происшествия
В Барнауле ищут пропавшего в День знаний пятиклассника
pxhere.com

Барнаул, 2 сентября. Юный житель Алтайского края ушел 1 сентября в школу и до сих пор не вернулся домой. К поискам ученика пятого класса подключились добровольцы.

Родственники уточнили, что рост ребенка составляет 130 сантиметров, у него короткие и светлые волосы, а телосложение худощавое. В день пропажи 11-летний мальчик был одет в темно-синий свитер, белую рубашку, темно-синие брюки, черные туфли.

При себе у пятиклассника был черный рюкзак. Сотрудники спасательного отряда «Лиза Алерт» просят местных жителей и всех желающих присоединиться к поискам школьника.

Пропавшую в Воронеже школьницу нашли в другом регионе. Девочка уехала к друзьям в Краснодарский край.

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