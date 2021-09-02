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«Хезболла» теряет контроль: почему ливанцы изменили отношение к шиитской организации
Весь мир
«Хезболла» теряет контроль: почему ливанцы изменили отношение к шиитской организации
Global Look Press  /  Haitham Moussawi / Keystone Press Agency / Marwan Naamani / dpa

Позиции шиитской организации «Хезболла» в Ливане становятся все более шаткими — там прослеживается мощный рост народного недовольства действиями ее руководства.

Показательным стал инцидент, произошедший еще в августе неподалеку от границы с Израилем. Тогда, во время возвращения сил организации после очередного обстрела территории еврейского государства, местные жители из числа друзов (этноконфессиональное меньшинство в Ливане) устроили засаду на колонну техники «Хезболлы». Во время столкновения они разбили лобовые стекла автомобилей, а также захватили мобильную ракетную установку и взяли в плен нескольких бойцов исламистского движения.

Причиной народного недовольства стало то, что своими провокационными атаками на соседнее государство члены военизированной организации ставят местных жителей под удар в случае ответного огня со стороны Израиля.

После этого захваченные люди и техника были переданы ливанским военным, которые, впрочем, в тот же день освободили их.

Вся эта ситуация тем не менее является примером внутреннего сопротивления граждан «Хезболле». Ливанское общество дошло до определенной точки кипения, и причина тому — череда серьезных внутренних кризисов, свой вклад в развитие которых, по мнению многих жителей страны, внесла непосредственно шиитская организация.

Как «Хезболла» утрачивает свое влияние на ливанское население и к чему это может привести — разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей.

«Хезболла» теряет контроль: почему ливанцы изменили отношение к шиитской организации
Федеральное агентство новостей  / 

Протесты в шиитских районах

Протестное движение в последние месяцы захлестнуло всю территорию страны, в том числе и районы, населенные лояльными «Хезболле» мусульманами-шиитами.

Наряду с правящим классом организацию обвиняют в существующих проблемах государства, включающих резкое обесценивание национальной валюты, острую нехватку топлива и медикаментов, а также дефицит энергоресурсов, нередко становящийся причиной отключения электричества.

Недовольные ливанцы упрекают политическое крыло исламистского движения в противодействии переменам и необходимым реформам. По мнению многих людей — когда-то героическое военно-политическое объединение слилось с действующей коррумпированной властью, став частью проблемной государственной системы.

Государство в государстве

Одним из обстоятельств, угрожающим положению организации, является ее обособленность и собственная политика, ориентированная только на ее сторонников.

Так, например, в настоящее время Бейрут ведет работу над реализацией программы продовольственной помощи, подразумевающей выдачу карточек на получение еды бедным слоям населения. Однако «Хезболла» уже опередила центральные власти в этом вопросе, работая над смягчением последствий кризиса, но только для своих последователей.

Бойцы и сотрудники учреждений, численность которых составляет около 80 тысяч человек, получают карточки «Саджад» и «Нур», дающие им право на приобретение продуктов из Ирана, Сирии и Ливана с большой скидкой в ряде специализированных магазинов. Также держатели льготных документов имеют право на квалифицированную медицинскую помощь и консультации в подконтрольных движению клиниках.

Кроме того, критикующие шиитскую партию граждане оказались недовольны тем обстоятельством, что в период возрастающей нищеты, вызванной падением курса ливанского фунта, за два года потерявшего около 90% своей стоимости, руководство «Хезболлы» продолжает выплачивать заработную плату своим сторонникам в долларах.

Стимуляция единомышленников посредством их поддержки и оказания разного рода помощи — обычная практика. Однако «Хезболла» является не только военизированным движением, но и полноценной политической партией, имеющей большое участие в жизни государства. Принимая это обстоятельство во внимание, можно оценить такие действия как намеренное разделение общества, что еще более усугубляет внутреннюю разрозненность граждан в период масштабного кризиса.

Обособленная политика

Курс на Иран

Руководство исламистского движения фактически ведет собственную политику, подталкивая центральные власти к тем или иным решениям за счет своего влияния. При этом проиранское направление «Хезболлы» все более склоняет Бейрут на углубление сотрудничества с Тегераном.

Так, при участии лидера организации Хасана Насраллы были организованы поставки в страну нефти из Ирана. На данный момент существуют договоренности о по меньшей мере трех партиях топлива.

«Хезболла» теряет контроль: как ливанцы изменили отношение к шиитской организации
 / Федеральное агентство новостей

Противники «Хезболлы» в Ливане обеспокоены возможными последствиями сделки с Тегераном — санкциями со стороны США.

Экономические ограничения, введенные еще в 2018 году при предыдущем американском лидере Дональде Трампе, направлены на сокращение объемов продажи иранской нефти до нуля. И политика Вашингтона такова, что за сотрудничество с Исламской Республикой может быть наказана и любая другая сторона.

Однако энергетический кризис Ливана настолько тяжел, что стране становится все труднее выжить без поставок топлива из-за рубежа. Если бы другие государства охотнее шли на контакт, то Берут был бы свободен от необходимости участвовать в опасной для себя сделке. Тегеран же, несмотря ни на что, не отказывается от сотрудничества, охотно поддерживая бедствующих партнеров.

Так что, воприки возможным трудности, в этом случае военизированная организация действительно внесла свой вклад в смягчение проблем государства.

Военная активность

Если посмотреть на деятельность военного крыла «Хезболлы», то она не всегда влечет за собой пользу.

Антиизраильские действия шиитских подразделений создают дополнительную внешнеполитическую напряженность, которая может стать причиной дополнительного давления со стороны других государств.

Они несут реальную опасность для мирных граждан в случае ответных атак Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которые ранее уже имели место быть.

При этом Хасан Насралла открыто предостерегает еврейские власти от ударов по объектам «Хезболлы» в Южном Ливане. В первой половине августа он заявил о том, что сейчас военное крыло организации ограничивается атаками по открытой местности, однако в ответ на новую эскалацию обстановки может изменить свою стратегию.

«Мы не ищем войны и не хотим идти навстречу открытой конфронтации, но мы готовы к ней», — сказал он.

Нельзя не отметить, что антиизраильский курс, все еще присущий многим арабским странам, не признающим право еврейского государства на существование, до сих пор преобладает в Ливане.

И даже когда речь заходит о возможном ответе ЦАХАЛ, обеспокоенность большинства граждан вызывают скорее вопросы безопасности, нежели гуманизма и пацифизма. В целом противодействие Израилю — одна из идеологических основ, позволяющих шиитской группе поддерживать народное признание. В конце концов, на территории страны проживает большое число выходцев из Палестины, считающих Иерусалим и другие занимаемые евреями территории своими.

Но страх жителей приграничных районов за свою жизнь вполне реален, и пока в регионе не заключен мир, он сохранится.

Отчуждение

Параллельно с ростом силы и влияния «Хезболлы» в Ливане снижается и объем дотаций со стороны других стран. Так, некоторые члены Лиги арабских государств, а также Израиль и США, считают организацию террористической группировкой.

На этом фоне присутствие членов исламистского движения в ливанском парламенте становится причиной возрастающего недоверия к правительству, что нередко приводит к конфликтам.

Впрочем, несмотря на это Бейрут поддерживает благоприятные отношения с другими странами, оказывающими ему поддержку. Среди них есть и союзники государств, выступающих против шиитского движения.

Однако если раньше та же Саудовская Аравия старалась бороться с возрастающим иранским влиянием в Ливане за счет своих инвестиций, ставших проявлением «мягкой силы» государства, то теперь эта деятельность не так активна и постепенно сходит на нет.

Религиозные проблемы многоконфессиональной страны

Внутреннюю напряженность стимулируют и разногласия в религиозных слоях общества, обострившиеся в последнее время.

После очередного удара, нацеленного на территорию еврейского государства, глава Маронитской католической церкви Ливана Бешар Бутрос ар-Раи пошел на острую критику действий организации. Тогда патриарх заявил, что ни одна группировка не может принимать решение о войне или мире в регионе, что в «Хезболле» восприняли крайне негативно.

Это вылилось в активную кампанию на платформах социальных сетей, направленную против христианского священнослужителя. Сторонники движения обвинили его в поддержке сионизма. В результате на защиту католика встал лично президент Ливана Мишель Аун.

Рост межконфессиональной розни крайне опасен для стабильности переживающей сложные времена страны. Эта проблема и так актуальна в Ливане на протяжении многих лет, но дальнейшее разжигание конфликта за счет такого рода мелких инцидентов вредит репутации шиитской партии.

Взрывы в порту

Трагедия в порту Бейрута, произошедшая в начале августа 2020 года, нанесла удар по всему государству, неблагоприятные последствия чего ливанцы ощущают до сих пор. В ходе серии взрывов погибли по меньшей мере 214 человек, несколько тысяч были ранены, а часть столицы — полностью разрушена.

«Хезболла» теряет контроль: как ливанцы изменили отношение к шиитской организации
Федеральное агентство новостей  / 

Вина «Хезболлы» в этом событии крайне сомнительна, однако ее противники имеют множество теорий на этот счет. В стремлении дискредитировать движение некоторые говорят о том, что сотрудники организации могли участвовать в транспортировке и разгрузке в порту аммиачной селитры, возгорание которой привело к роковым взрывам.

«Агенты "Хезболлы" активно работают в порту, это известно службам безопасности и всем ливанцам. Почему к Хасану Насралле нет вопросов?» — спросил недавно глава правой христианской партии «Катаиб» Сами Жмайель.

Впрочем, политический деятель оказался не совсем прав. Вопросы к представителям организации со стороны властей все же возникли. В частности, возглавляющий следствие по делу о взрывах прокурор Тарек Битар ранее добивался снятия депутатской неприкосновенности с ряда лиц, в том числе состоявших в «Хезболле». В интерпретации обвинителя, оказавшиеся под его прицелом чиновники могут быть виновны в коррупции и халатности, которые стали основной причиной несчастного случая.

Хасан Насралла обвинил прокурора в предвзятости и политизированности, предложив его заменить. При этом глава движения отметил, что не призывает к прекращению расследования, но требует немедленной публикации всех полученных в ходе него данных.

Эта полемика вызвала негодование со стороны семей погибших во взрывах и росту протестных настроений. Тема трагедии в Бейруте является болевой точкой всего ливанского общества, требующего найти и наказать виновных. Участие «Хезболлы» в скандале, связанном с расследованием, идет не на пользу репутации движения.

Утрата контроля

Все эти обстоятельства постепенно приводят к утрате позиций организации на территории страны. Недавний приграничный инцидент с захватом ливанцами членов «Хезболы» у израильской границы — только один из симптомов развития сопротивления.

Среди аналогичных происшествий также можно выделить августовские нападения на сторонников движения с применением огнестрельного оружия, ставшие причиной гибели нескольких человек.

Около месяца назад функционер «Хезболлы» Али Шибли был застрелен на семейном торжестве, а уже на следующий день во время его похорон в южном пригороде Бейрута бедуины из суннитских кланов совершили нападение на траурную процессию. В результате той перестрелки погибли по меньшей мере пять человек и свыше десяти были ранены.

Стоит отметить, что в ответ на атаки «Хезболла» не стала устраивать вендетту, а избрала для урегулирования ситуации конституционные методы — организация обратилась к властям с призовом провести расследование трагедии.

Другой резонансный случай произошел всего через две недели — недовольные обстановкой в стране граждане выгнали депутата от шиитской партии Хосейна Хаджа Хасана с празднования мусульманского праздника Ашура в деревне Али Эн-Нахри.

Перечисленные инциденты — лишь малая часть в зарождающемся массовом движении.

Западные аналитики считают, что противодействие шиитской организации может быть связано с ее иранским происхождением.

«Все большее число ливанцев осознает, что концепция государства не может сосуществовать с мощным вооруженным ополчением, действующим в интересах другой страны», — написал Майкл Янг, редактор блога Diwan.

Тем не менее сторонники другой позиции говорят о том, что недружественные страны и лояльные им эксперты намеренно стараются дискредитировать «Хезболлу». Стремясь ослабить ее влияние, внешние силы работают над тем, чтобы разжечь внутреннюю вражду между шиитской и суннитской мусульманскими общинами в стране.

«Налицо попытка демонизировать "Хезболлу" и очернить ее имидж», — уверен профессор политологии Ливанского университета Садек Набулси.

Несмотря на рост числа противников, организация все еще является весомой силой в Ливане. Число ее сторонников велико, она имеет своих представителей практически во всех отраслях жизни страны и продолжает работу в этом направлении.

Как бы то ни было, теперь позиции движения не так сильны, как ранее. Вряд ли можно рассчитывать, что после кризиса военно-политическое объединение будет прежним. Одним из путей в сохранении его  выживания сегодня может стать адаптация к новым реалиям, что позволит минимизировать потери. Расстановка сил меняется, что остается принять как данность. И только обновление стратегии поможет определить далекие перспективы «Хезболлы».

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