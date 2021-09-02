«Хезболла» теряет контроль: почему ливанцы изменили отношение к шиитской организации

Позиции шиитской организации «Хезболла» в Ливане становятся все более шаткими — там прослеживается мощный рост народного недовольства действиями ее руководства.

Показательным стал инцидент, произошедший еще в августе неподалеку от границы с Израилем. Тогда, во время возвращения сил организации после очередного обстрела территории еврейского государства, местные жители из числа друзов (этноконфессиональное меньшинство в Ливане) устроили засаду на колонну техники «Хезболлы». Во время столкновения они разбили лобовые стекла автомобилей, а также захватили мобильную ракетную установку и взяли в плен нескольких бойцов исламистского движения.

Hezbollah militants who launched rocket attacks at Israel on Friday have been released, and their rocket launcher returned, following a judge’s order. Local Druze residents had detained the Iran-backed militants until the Lebanese Army arrived. https://t.co/X4HJOEhL6i — Algemeiner (@Algemeiner) August 10, 2021

Причиной народного недовольства стало то, что своими провокационными атаками на соседнее государство члены военизированной организации ставят местных жителей под удар в случае ответного огня со стороны Израиля.

После этого захваченные люди и техника были переданы ливанским военным, которые, впрочем, в тот же день освободили их.

A Hezbollah member, who was detained by #Druze residents in the south of #Lebanon after the terrorist group launched rocket attacks on Israel, is celebrated by the Iran-backed militia upon his return home after he was released by the Lebanese Army.https://t.co/xs2IksA5Sd pic.twitter.com/Pk5BhiGH86 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 7, 2021

Вся эта ситуация тем не менее является примером внутреннего сопротивления граждан «Хезболле». Ливанское общество дошло до определенной точки кипения, и причина тому — череда серьезных внутренних кризисов, свой вклад в развитие которых, по мнению многих жителей страны, внесла непосредственно шиитская организация.

Как «Хезболла» утрачивает свое влияние на ливанское население и к чему это может привести — разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей.

Федеральное агентство новостей /

Протесты в шиитских районах

Протестное движение в последние месяцы захлестнуло всю территорию страны, в том числе и районы, населенные лояльными «Хезболле» мусульманами-шиитами.

Наряду с правящим классом организацию обвиняют в существующих проблемах государства, включающих резкое обесценивание национальной валюты, острую нехватку топлива и медикаментов, а также дефицит энергоресурсов, нередко становящийся причиной отключения электричества.

“Ya Sayyed [Hassan Nasrallah] you said the Shia won’t starve. We’re telling you, we are starving.” Shia addressing #Hezbollah’s leader as protests return to the streets in #Lebanon today. pic.twitter.com/qKEGyR3LHY — Hanin Ghaddar (@haningdr) March 6, 2021

Недовольные ливанцы упрекают политическое крыло исламистского движения в противодействии переменам и необходимым реформам. По мнению многих людей — когда-то героическое военно-политическое объединение слилось с действующей коррумпированной властью, став частью проблемной государственной системы.

Государство в государстве

Одним из обстоятельств, угрожающим положению организации, является ее обособленность и собственная политика, ориентированная только на ее сторонников.

Так, например, в настоящее время Бейрут ведет работу над реализацией программы продовольственной помощи, подразумевающей выдачу карточек на получение еды бедным слоям населения. Однако «Хезболла» уже опередила центральные власти в этом вопросе, работая над смягчением последствий кризиса, но только для своих последователей.

Бойцы и сотрудники учреждений, численность которых составляет около 80 тысяч человек, получают карточки «Саджад» и «Нур», дающие им право на приобретение продуктов из Ирана, Сирии и Ливана с большой скидкой в ряде специализированных магазинов. Также держатели льготных документов имеют право на квалифицированную медицинскую помощь и консультации в подконтрольных движению клиниках.

Special shopping card: "Al Sajjad card" designated for purchases from Hezbollah's new "Al-Nour" chain supermarket, which Hezb has opened in various Lebanese regions. Food will be provided at reduced prices, and it will be distributed to tens of thousands of beneficiaries. pic.twitter.com/U0H1rFy3Xy — Marwa Osman || د. مروة عثمان (@Marwa__Osman) April 13, 2021

Кроме того, критикующие шиитскую партию граждане оказались недовольны тем обстоятельством, что в период возрастающей нищеты, вызванной падением курса ливанского фунта, за два года потерявшего около 90% своей стоимости, руководство «Хезболлы» продолжает выплачивать заработную плату своим сторонникам в долларах.

Стимуляция единомышленников посредством их поддержки и оказания разного рода помощи — обычная практика. Однако «Хезболла» является не только военизированным движением, но и полноценной политической партией, имеющей большое участие в жизни государства. Принимая это обстоятельство во внимание, можно оценить такие действия как намеренное разделение общества, что еще более усугубляет внутреннюю разрозненность граждан в период масштабного кризиса.

Обособленная политика

Курс на Иран

Руководство исламистского движения фактически ведет собственную политику, подталкивая центральные власти к тем или иным решениям за счет своего влияния. При этом проиранское направление «Хезболлы» все более склоняет Бейрут на углубление сотрудничества с Тегераном.

Так, при участии лидера организации Хасана Насраллы были организованы поставки в страну нефти из Ирана. На данный момент существуют договоренности о по меньшей мере трех партиях топлива.

/ Федеральное агентство новостей

Противники «Хезболлы» в Ливане обеспокоены возможными последствиями сделки с Тегераном — санкциями со стороны США.

Экономические ограничения, введенные еще в 2018 году при предыдущем американском лидере Дональде Трампе, направлены на сокращение объемов продажи иранской нефти до нуля. И политика Вашингтона такова, что за сотрудничество с Исламской Республикой может быть наказана и любая другая сторона.

A Lebanese newspaper says the first tanker bringing fuel from #Iran for #Hezbollah in #Lebanon has reached Syrian waters and will unload its cargo. It says Hezbollah will sell most of the fuel. Nice windfall.https://t.co/msIMfxVT4K pic.twitter.com/H0dm4B9XI2 — Iran International English (@IranIntl_En) September 2, 2021

Однако энергетический кризис Ливана настолько тяжел, что стране становится все труднее выжить без поставок топлива из-за рубежа. Если бы другие государства охотнее шли на контакт, то Берут был бы свободен от необходимости участвовать в опасной для себя сделке. Тегеран же, несмотря ни на что, не отказывается от сотрудничества, охотно поддерживая бедствующих партнеров.

LIC Statement on Lebanon’s Energy Crisis https://t.co/JqwHrRADib Over the last two weeks, electricity provision has dropped dramatically, with serious impacts on food security, access to water, and public health. Due to fuel shortages, state power provider Electricité du Liban... — LebanesePolitico (@LebanesePolitco) August 30, 2021

Так что, воприки возможным трудности, в этом случае военизированная организация действительно внесла свой вклад в смягчение проблем государства.

Военная активность

Если посмотреть на деятельность военного крыла «Хезболлы», то она не всегда влечет за собой пользу.

Антиизраильские действия шиитских подразделений создают дополнительную внешнеполитическую напряженность, которая может стать причиной дополнительного давления со стороны других государств.

Они несут реальную опасность для мирных граждан в случае ответных атак Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которые ранее уже имели место быть.

.@anchalvohra writes on how tensions in one of the most volatile neighbourhoods in the world rose this month as #Israel and #Hezbollah exchanged fire on the border and continue to be worryingly close to a naval confrontation. https://t.co/FuQyjvz7MF — ORF (@orfonline) August 28, 2021

При этом Хасан Насралла открыто предостерегает еврейские власти от ударов по объектам «Хезболлы» в Южном Ливане. В первой половине августа он заявил о том, что сейчас военное крыло организации ограничивается атаками по открытой местности, однако в ответ на новую эскалацию обстановки может изменить свою стратегию.

«Мы не ищем войны и не хотим идти навстречу открытой конфронтации, но мы готовы к ней», — сказал он.

How will Israel face Hezbollah’s attempts to change the rules of the game? - https://t.co/Q4DVx3tpas — إيدي كوهين אדי כהן ???????? (@EdyCohen) August 30, 2021

Нельзя не отметить, что антиизраильский курс, все еще присущий многим арабским странам, не признающим право еврейского государства на существование, до сих пор преобладает в Ливане.

И даже когда речь заходит о возможном ответе ЦАХАЛ, обеспокоенность большинства граждан вызывают скорее вопросы безопасности, нежели гуманизма и пацифизма. В целом противодействие Израилю — одна из идеологических основ, позволяющих шиитской группе поддерживать народное признание. В конце концов, на территории страны проживает большое число выходцев из Палестины, считающих Иерусалим и другие занимаемые евреями территории своими.

Но страх жителей приграничных районов за свою жизнь вполне реален, и пока в регионе не заключен мир, он сохранится.

Отчуждение

Параллельно с ростом силы и влияния «Хезболлы» в Ливане снижается и объем дотаций со стороны других стран. Так, некоторые члены Лиги арабских государств, а также Израиль и США, считают организацию террористической группировкой.

На этом фоне присутствие членов исламистского движения в ливанском парламенте становится причиной возрастающего недоверия к правительству, что нередко приводит к конфликтам.

Israel and UAE shared intel on Hezbollah cyberattack - Tech News - https://t.co/2goChRjRDH https://t.co/nfmoMYq5HX — David A. Daoud (@DavidADaoud) April 5, 2021

Впрочем, несмотря на это Бейрут поддерживает благоприятные отношения с другими странами, оказывающими ему поддержку. Среди них есть и союзники государств, выступающих против шиитского движения.

Однако если раньше та же Саудовская Аравия старалась бороться с возрастающим иранским влиянием в Ливане за счет своих инвестиций, ставших проявлением «мягкой силы» государства, то теперь эта деятельность не так активна и постепенно сходит на нет.

Религиозные проблемы многоконфессиональной страны

Внутреннюю напряженность стимулируют и разногласия в религиозных слоях общества, обострившиеся в последнее время.

После очередного удара, нацеленного на территорию еврейского государства, глава Маронитской католической церкви Ливана Бешар Бутрос ар-Раи пошел на острую критику действий организации. Тогда патриарх заявил, что ни одна группировка не может принимать решение о войне или мире в регионе, что в «Хезболле» восприняли крайне негативно.

Advocates, political leaders and a Maronite Catholic bishop expressed support for Lebanon's Maronite patriarch, who came under pressure after calling for the Lebanese army to take control where Hezbollah is engaging in skirmishes with Israel. https://t.co/QUqENwyJGJ — NCR (@NCRonline) August 17, 2021

Это вылилось в активную кампанию на платформах социальных сетей, направленную против христианского священнослужителя. Сторонники движения обвинили его в поддержке сионизма. В результате на защиту католика встал лично президент Ливана Мишель Аун.

Рост межконфессиональной розни крайне опасен для стабильности переживающей сложные времена страны. Эта проблема и так актуальна в Ливане на протяжении многих лет, но дальнейшее разжигание конфликта за счет такого рода мелких инцидентов вредит репутации шиитской партии.

Interesting days: Patriarch Bechara Boutros al-Rai urges the army to halt Hezbollah's rocket launches "not out of concern for Israel's safety, out of concern for Lebanon's safety." And President Michel Aoun– Hezbollah's Maronite ally– defended al-Rai. https://t.co/7XQPJXiEih — Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) August 10, 2021

Взрывы в порту

Трагедия в порту Бейрута, произошедшая в начале августа 2020 года, нанесла удар по всему государству, неблагоприятные последствия чего ливанцы ощущают до сих пор. В ходе серии взрывов погибли по меньшей мере 214 человек, несколько тысяч были ранены, а часть столицы — полностью разрушена.

Федеральное агентство новостей /

Вина «Хезболлы» в этом событии крайне сомнительна, однако ее противники имеют множество теорий на этот счет. В стремлении дискредитировать движение некоторые говорят о том, что сотрудники организации могли участвовать в транспортировке и разгрузке в порту аммиачной селитры, возгорание которой привело к роковым взрывам.

«Агенты "Хезболлы" активно работают в порту, это известно службам безопасности и всем ливанцам. Почему к Хасану Насралле нет вопросов?» — спросил недавно глава правой христианской партии «Катаиб» Сами Жмайель.

#Hezbollah's Nasrallah again denies the ammonium nitrate stored in #Beirut's port was theirs amid increasing evidence it did belong to his group. pic.twitter.com/ZGeyoIsVKw — Christian Turner (@CombatChris1) August 8, 2021

Впрочем, политический деятель оказался не совсем прав. Вопросы к представителям организации со стороны властей все же возникли. В частности, возглавляющий следствие по делу о взрывах прокурор Тарек Битар ранее добивался снятия депутатской неприкосновенности с ряда лиц, в том числе состоявших в «Хезболле». В интерпретации обвинителя, оказавшиеся под его прицелом чиновники могут быть виновны в коррупции и халатности, которые стали основной причиной несчастного случая.

Beirut blast judge subpoenas caretaker PM Diab for interrogation after no-show, ,https://t.co/YP3I76xNOa, — Shiite News Network (@shianews313) August 27, 2021

Хасан Насралла обвинил прокурора в предвзятости и политизированности, предложив его заменить. При этом глава движения отметил, что не призывает к прекращению расследования, но требует немедленной публикации всех полученных в ходе него данных.

Эта полемика вызвала негодование со стороны семей погибших во взрывах и росту протестных настроений. Тема трагедии в Бейруте является болевой точкой всего ливанского общества, требующего найти и наказать виновных. Участие «Хезболлы» в скандале, связанном с расследованием, идет не на пользу репутации движения.

Утрата контроля

Все эти обстоятельства постепенно приводят к утрате позиций организации на территории страны. Недавний приграничный инцидент с захватом ливанцами членов «Хезболы» у израильской границы — только один из симптомов развития сопротивления.

Среди аналогичных происшествий также можно выделить августовские нападения на сторонников движения с применением огнестрельного оружия, ставшие причиной гибели нескольких человек.

Около месяца назад функционер «Хезболлы» Али Шибли был застрелен на семейном торжестве, а уже на следующий день во время его похорон в южном пригороде Бейрута бедуины из суннитских кланов совершили нападение на траурную процессию. В результате той перестрелки погибли по меньшей мере пять человек и свыше десяти были ранены.

Heavy gunfire & reports several injured in #Lebanon’s Khalde south of Beirut during funeral procession for a local Hezbollah official who was shot dead point-blank yesterday



His killing was an apparent response to the killing of a 14 y/o boy last year.

pic.twitter.com/iS5I7p0VAr — Timour Azhari (@timourazhari) August 1, 2021

Стоит отметить, что в ответ на атаки «Хезболла» не стала устраивать вендетту, а избрала для урегулирования ситуации конституционные методы — организация обратилась к властям с призовом провести расследование трагедии.

Другой резонансный случай произошел всего через две недели — недовольные обстановкой в стране граждане выгнали депутата от шиитской партии Хосейна Хаджа Хасана с празднования мусульманского праздника Ашура в деревне Али Эн-Нахри.

A group of angry Lebanese citizens have reportedly detained Hezbollah member and Parliamentarian Hussein Hajj Hassan while attending a Shiite celebration in the Bekaa Valley, eastern Lebanon Friday evening

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.#Angry #citizens #detain #Hezbollah #MP #Lebanon #over #deteriorating pic.twitter.com/ysklMAEEWY — Asharq Plus | +الشرق (@AsharqPlus) August 14, 2021

Перечисленные инциденты — лишь малая часть в зарождающемся массовом движении.

Западные аналитики считают, что противодействие шиитской организации может быть связано с ее иранским происхождением.

«Все большее число ливанцев осознает, что концепция государства не может сосуществовать с мощным вооруженным ополчением, действующим в интересах другой страны», — написал Майкл Янг, редактор блога Diwan.

Тем не менее сторонники другой позиции говорят о том, что недружественные страны и лояльные им эксперты намеренно стараются дискредитировать «Хезболлу». Стремясь ослабить ее влияние, внешние силы работают над тем, чтобы разжечь внутреннюю вражду между шиитской и суннитской мусульманскими общинами в стране.

«Налицо попытка демонизировать "Хезболлу" и очернить ее имидж», — уверен профессор политологии Ливанского университета Садек Набулси.

Несмотря на рост числа противников, организация все еще является весомой силой в Ливане. Число ее сторонников велико, она имеет своих представителей практически во всех отраслях жизни страны и продолжает работу в этом направлении.

No longer sacred, Hezbollah increasingly blamed by Lebanese for country’s woes - The Times of Israel https://t.co/O0ZookHf7M — The USA Posts (@TheUSAposts) September 2, 2021

Как бы то ни было, теперь позиции движения не так сильны, как ранее. Вряд ли можно рассчитывать, что после кризиса военно-политическое объединение будет прежним. Одним из путей в сохранении его выживания сегодня может стать адаптация к новым реалиям, что позволит минимизировать потери. Расстановка сил меняется, что остается принять как данность. И только обновление стратегии поможет определить далекие перспективы «Хезболлы».