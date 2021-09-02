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Валерия Шабалина стала второй на дистанции 100 метров на спине на Играх в Токио

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 12:56
Спорт
Валерия Шабалина стала второй на дистанции 100 метров на спине на Играх в Токио
Global Look Press  /  Bob Martin for OIS/Keystone Press Agency

Токио, 2 сентября. Российская пловчиха Валерия Шабалина выиграла серебряную медаль на 100 метров на спине на летних Паралимпийских играх в Токио.

Спортсменка преодолела дистанцию за 1 минуту 6,85 секунды. Чемпионкой на 100 метров на спине стала представительница Великобритании Бетани Ферт, а бронзовую награду забрала пловчиха Джессики-Джейн Эпплгейт. Валерия Шабалина на текущих летних Паралимпийских играх выиграла 100 метров баттерфляем, 200 метров вольным стилем и двухсотметровку комплексным плаванием.

Сборная России на данный момент занимает третью строчку в неофициальном общекомандном зачете Паралимпиады в Японии. В активе спортсменов, выступающих под флагом Паралимпийского комитета России, 32 золотых медалей, 22 серебряных, 40 бронзовых наград.

Ранее Вячеслав Емельянцев стал серебряным призером Паралимпийских игр на дистанции 100 метров на спине. Он проплыл на спине вышеуказанное расстояние от старта до финиша за 59,05 секунды.

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паралимпиада плавание шабалина
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