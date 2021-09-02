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Отражение рассвета в Лемурийском озере сняли с высоты птичьего полета
Общество

Лемурийское озеро еще называют украинским «Мертвым морем». Дело в том, что соленость этих двух водоемов отличается незначительно, — разница между их показателями составляет не более 50 промилле.

Лемурийское озеро является частью Сиваша — системы из 11 соленых заливов, некоторые из которых тоже окрашены в фантастические ярко-розовые цвета. В этом «виноваты» живущие в водоемах одноклеточные водоросли. Под воздействием солнечных лучей колонии Dunaliella salina производят бета-каротин, который является причиной необычного оттенка воды.

Купание в розовом озере не зря считается полезным для профилактики и лечения многих болезней. Вода содержит в себе целебную глину, богата минералами, кислотами, магнием, калием и другими необходимыми человеку элементами.

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