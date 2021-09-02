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Росрыболовство заявило о падении цен на красную рыбу и икру
Экономика
Росрыболовство заявило о падении цен на красную рыбу и икру
pixabay.com

Москва, 2 сентября. В Федеральном агентстве по рыболовству (Росрыболовстве) заявили о возможности уменьшения стоимости красной рыбы и икры в России.

Цены на продукцию данного вида будут снижаться. Об этом глава ведомства Илья Шестаков рассказал в беседе с корреспондентами РБК на полях Восточного экономического форума.

«Объем предложения будет значительный. И понятно, что, так или иначе, цена на красную рыбу и на икру будет снижаться», — поделился собеседник издания.

Ожидания Росрыболовства связаны с уловом красной рыбы в текущем году. По оценкам Шестакова, объем является «достаточно большим» и равен примерно 500 тыс. тонн. В 2020 году улов находился в районе отметки в 300 тыс. тонн.

Производители ранее заявляли о возможном подорожании красной икры в России. Тенденцию связывали в том числе со сложностями в логистике.

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