Число краж со счетов россиян сократилось более чем на треть

Москва, 2 сентября. Объем хищений средств у клиентов банка снизился в России. Такие сведения предоставили в ВТБ.

В течение всего последнего квартала количество мошеннических преступлений, связанных с кражей средств с банковских счетов, продолжает снижаться. Специалисты по кибербезопасности сумели предотвратить около 680 тысяч атак на средства граждан с суммарным объемом в 10 миллиардов рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на слова зампреда правления ВТБ Анатолия Печатникова.

Россияне стали реже попадаться на мошеннические звонки и похожие уловки злоумышленников. Специалисты связывают это с повышением общего уровня финансовой грамотности среди населения страны.

Правоохранительные органы пресекают попытки финансовых махинаций. ФАН рассказывал об обвинении в отношении жителя Воронежа из-за подозрения в мошенничестве.