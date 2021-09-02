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Число краж со счетов россиян сократилось более чем на треть
Экономика
Число краж со счетов россиян сократилось более чем на треть
Федеральное агентство новостей

Москва, 2 сентября. Объем хищений средств у клиентов банка снизился в России. Такие сведения предоставили в ВТБ.

В течение всего последнего квартала количество мошеннических преступлений, связанных с кражей средств с банковских счетов, продолжает снижаться. Специалисты по кибербезопасности сумели предотвратить около 680 тысяч атак на средства граждан с суммарным объемом в 10 миллиардов рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на слова зампреда правления ВТБ Анатолия Печатникова.

Россияне стали реже попадаться на мошеннические звонки и похожие уловки злоумышленников. Специалисты связывают это с повышением общего уровня финансовой грамотности среди населения страны.

Правоохранительные органы пресекают попытки финансовых махинаций. ФАН рассказывал об обвинении в отношении жителя Воронежа из-за подозрения в мошенничестве.

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