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Глава Крыма прокомментировал встречу Зеленского с Байденом
Политика
Глава Крыма прокомментировал встречу Зеленского с Байденом
Федеральное агентство новостей  / 

Симферополь, 2 сентября. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что очередные истории об «аннексии» полуострова, прозвучавшие на встрече президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, жителей республики оставили равнодушными.

«Нам не икалось», — написал Аксенов в своем Telegram-канале, комментируя слова Зеленского о том, что тема Крыма звучала на встрече с американским президентом «много-много раз».

Аксенов считает, что почти ритуальные заклинания о поддержке Украины, а также сказки об «аннексии» Крыма и «российской агрессии», нужны Зеленскому только для выпрашивания денег у США, сообщает издание «Новороссия».

«Какое-то их количество украинский режим получит. Но ровно столько, чтобы Украина окончательно не протянула ноги и могла исполнять предписанную ей Западом роль «анти-России», — уверен Аксенов.

Самого Зеленского глава Крыма назвал «политическим недорослем», для которого поездка в США — лишь пиар-ход, который должен показать, что он якобы пользуется поддержкой Штатов и его воспринимают всерьез. Однако даже то, что американские журналисты несколько раз перепутали фамилию президента Украины, говорит, скорее, об обратном.

Ранее ФАН рассказывал о впечатлениях Зеленского от встречи с Байденом. Тот назвал атмосферу переговоров «не всегда солнечной».

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