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В Popular Mechanics рассказали, чем США ответят на «корабли-убийцы» из России и Китая
Армия
В Popular Mechanics рассказали, чем США ответят на «корабли-убийцы» из России и Китая
pixabay.com

Вашингтон, 2 сентября. Обозреватели журнала Popular Mechanics поделились прогнозом по поводу войн будущего. Журналисты считают, что следующая война будет между США, Китаем и Россией в космосе.

Не только американские журналисты, но и представители Пентагона уверены в том, что в холодных просторах космоса таятся боевые роботы китайского и российского производства, которые готовы в любой момент «напасть на США».

Обозреватели американского журнала Popular Mechanics в целом разделяют эту точку зрения и посвятили недавнюю статью войне будущего. В издании уверены, что третья мировая война начнется за пределами Земли, ее «устроят корабли-убийцы России и Китая», сконструированные для уничтожения спутников. На такой случай Космические силы США уже приготовили план и в случае атаки спутники активируют ядерные двигатели и быстро переместятся на более высокую орбиту.

Обозреватели отмечают, что такой системы на американских спутниках, конечно, еще нет, но Пентагон уже попросил у специалистов компаний General Atomics, Blue Origin и Lockheed Martin построить демонстрационный образец ядерного двигателя — DRACO (Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations). Испытать его на низкой орбите планируют в 2025 году, чтобы «встречать атаку кораблей-убийц из будущего» не с пустыми руками.

Опасаются в США не только космических роботов Пекина и Москвы, американских военных обозревателей серьезно беспокоят еще и гиперзвуковые ракеты и угрозы хакерских атак. Как передает издание Infox, на разработку новых систем защиты информации в новом военном бюджете Пентагон готов выделить 23,3 млрд долларов.

Ранее новости о возможных испытаниях российской межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» вызвали переполох в США, о чем писали журналисты итальянского издания InsideOver.

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россия сша третья мировая космическое оружие
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