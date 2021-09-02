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Производство одноразовых товаров из пластика могут запретить в России в 2024 году

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 12:44
Общество
Производство одноразовых товаров из пластика могут запретить в России в 2024 году
Global Look Press  /  Frank May/picture alliance

Москва, 2 сентября. Окончательный запрет на производство одноразовых товаров из пластика должен быть введен в России через два года, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Запрет предлагается вводить постепенно, чтобы производители успели перестроиться. Однако к 2024 году он должен быть окончательным, рассказал министр природных ресурсов Козлов журналистам ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее выступила с инициативой о создании экологического кодекса. Документ будет направлен на регулирование вопросов по охране природы. Идею поддержала вице-премьер России Виктория Абрамченко.

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минприроды пластик производство
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