Президент «Зенита» Медведев объяснил причину возвращения южноамериканских игроков в Петербург

Санкт-Петербург, 2 сентября. Президент петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что Малком, Клаудиньо и Барриос возвращаются для того, чтобы сыграть против «Челси».

Действующему чемпиону страны в матче первого тура Лиги чемпионов предстоит отправиться на выезд в Лондон. Однако по эпидемиологическим правилам Великобритании встречу могут пропустить бразильцы Малком и Клаудиньо, а также полузащитник сборной Колумбии Вильмар Барриос.

Многие латиноамериканские страны находятся в «красном» зоне в связи с распространением коронавирусной инфекции. Спортсменам пришлось бы проходить обязательный карантин в течение десяти дней после прибытия на территорию Великобритании. Глава «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение клуба об экстренном возвращении футболистов в Санкт-Петербург.

«Мы исходим из убеждения, что все команды должны находиться в равных условиях на поле. Поэтому были вынуждены экстренно отозвать своих латиноамериканских игроков из расположений национальных сборных», — цитирует спортивного функционера РИА Новости.

Ранее стало известно, что Малком и Клаудиньо покинули расположение сборной Бразилии и вылетели в Санкт-Петербург. Об этом официально заявила местная федерация футбола.