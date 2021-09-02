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Песков рассказал подробности работы над обращениями россиян после прямой линии с Путиным

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 12:31
Политика
Песков рассказал подробности работы над обращениями россиян после прямой линии с Путиным
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Владивосток, 2 сентября. Общероссийский народный фронт (ОНФ) продолжает работу с обращениями, которые поступали на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что каждое обращение обрабатывается. Многим россиянам помогают в решении их проблем и вопросов, добавил представитель Кремля.

«Над прямой линией работа продолжается в течение года, до следующей прямой линии», — сказал Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что президент России не ведет социальные сети из-за нехватки времени. Однако российское правительство, Кремль и министерства расширяют свое присутствие в Сети.

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Все новости / Политика / Песков рассказал подробности работы над обращениями россиян после прямой линии с Путиным
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