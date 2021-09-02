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Пловец Емельянцев стал серебряным призером Паралимпийских игр

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 12:42
Спорт
Пловец Емельянцев стал серебряным призером Паралимпийских игр
facebook.com  /  Команда ПКР - RPC team

Токио, 2 сентября. Российский пловец Вячеслав Емельянцев завоевал серебряную медаль, проплыв 100 метров на спине в рамках летней Паралимпиады.

Вячеслав Емельянцев вторым финишировал на дистанции 100 метров в классе S14. Он проплыл на спине вышеуказанное расстояние от старта до финиша за 59,05 секунды, уступив победу австралийцу Бенджамину Джеймсу Ханке 1,32 секунды. Бронзовым призером стал представитель команды Великобритании Рис Данн, показавший результат 58,97 секунды.

В соревнованиях участвовал еще один участник команды Паралимпийского комитета России Михаил Кулябин. Он финишировал шестым по счету, его время — 1 минута 01,15 секунды.

Серебряная награда Емельянцева стала 21-й по счету в общей копилке национальной сборной, которая выступает на Паралимпиаде без национальной символики, гимна и флага из-за санкций WADA.

Летние Паралимпийские игры в Токио продлятся до 5 сентября. После того как спортсмены вернутся в Россию, президент Владимир Путин встретится с ними.

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