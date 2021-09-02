Пригожин вновь выиграл в суде у Милова

Москва, 2 сентября. Московский городской суд отклонил жалобу сторонника осужденного блогера Алексея Навального Владимира Милова по иску бизнесмена Евгения Пригожина.

Судебное заседание по рассмотрению апелляции Милова на решение суда о взыскании компенсации морального вреда состоялось 2 сентября.

«Апелляционная жалоба была подана ответчиком на решение суда по иску Евгения Викторовича Пригожина о защите чести, достоинства, деловой репутации. По результатам рассмотрения Московский городской суд оставил обжалуемое решение без изменения и апелляционную жалобу Милова не удовлетворил», — сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

Prt Scr vk.com / Пресс-служба компании «Конкорд»

Юридическая служба «Конкорда» поблагодарила сотрудников Мосгорсуда за высокий профессионализм и проделанную работу.

«Подчеркнем, что поданные иски не связаны с политическими взглядами ответчиков и направлены лишь на понуждение их к соблюдению российских законов», — говорится в заявлении.

Ранее Милов уже подавал апелляционную жалобу на решение Черемушкинского районного суда по иску Евгения Пригожина. Она также осталась без удовлетворения.