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Пригожин вновь выиграл в суде у Милова

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 12:23
Общество
Пригожин вновь выиграл в суде у Милова
ТАСС  /  Метцель Михаил

Москва, 2 сентября. Московский городской суд отклонил жалобу сторонника осужденного блогера Алексея Навального Владимира Милова по иску бизнесмена Евгения Пригожина.

Судебное заседание по рассмотрению апелляции Милова на решение суда о взыскании компенсации морального вреда состоялось 2 сентября.

«Апелляционная жалоба была подана ответчиком на решение суда по иску Евгения Викторовича Пригожина о защите чести, достоинства, деловой репутации. По результатам рассмотрения Московский городской суд оставил обжалуемое решение без изменения и апелляционную жалобу Милова не удовлетворил», — сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

Пригожин вновь выиграл в суде у Милова
Prt Scr vk.com  / Пресс-служба компании «Конкорд»

Юридическая служба «Конкорда» поблагодарила сотрудников Мосгорсуда за высокий профессионализм и проделанную работу.

«Подчеркнем, что поданные иски не связаны с политическими взглядами ответчиков и направлены лишь на понуждение их к соблюдению российских законов», — говорится в заявлении.

Ранее Милов уже подавал апелляционную жалобу на решение Черемушкинского районного суда по иску Евгения Пригожина. Она также осталась без удовлетворения.

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