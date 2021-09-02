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Лавров назвал «лающую на Россию» Украину выгодной для Запада

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 12:21
Политика
Лавров назвал «лающую на Россию» Украину выгодной для Запада
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Екатеринбург, 2 сентября. Украина, которая «постоянно лает на Россию», выгодна Западу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с представителями спортивного общества Свердловской области.

Министр иностранных дел России вспомнил слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что некоторым гражданам стоит покинуть страну, если они считают себя русскими.

«Президент Зеленский заявил, что "если ты считаешь, что ты русский на Украине, то убирайся отсюда в свою Россию", это он официально заявил в интервью», — сказал Сергей Лавров.

Запад никак не прокомментировал это заявление, что «выдало его с головой», подчеркнул глава МИД РФ. Это говорит о том, что западным странам важно держать под контролем такую Украину, которая будет «лаять на РФ», заключил Лавров.

Ранее сообщалось, что емкая фраза Сергея Лаврова о Киеве восхитила пользователей Сети. Глава МИД РФ заметил, что Украина не способна исполнять международные обязательства.

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украина россия лавров
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