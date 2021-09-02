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В Индии рассказали, как российские комплексы ПВО лишили ВВС США главного козыря
Армия
В Индии рассказали, как российские комплексы ПВО лишили ВВС США главного козыря
Пресс-служба Балтийского флота

Нью-Дели, 2 сентября. ВВС США лишились своего главного преимущества малозаметности ввиду развития российских систем противовоздушной обороны, пишет военный эксперт Аритра Банерджи.

Истребители ВВС США пятого поколения F-22 и F-35, выполненные по технологии «стелс», не могут рассчитывать на свободные действия в воздушном пространстве РФ, сообщает аналитик из Индии в статье для EurAsian Times, пересказ его публикации представлен «ПолитРоссией».

«Россия располагает широкой сетью ПВО, которая охватывает практически всю территорию страны», — рассказал аналитик.

По словам Банерджи, системы ПВО российской армии С-400 «Триумф» и С-300 располагают всеми возможностями для эффективного перехвата и уничтожения ударных самолетов ВВС США.

«С-400 может похвастаться исключительной дальностью действия благодаря управляемым ракетам 40Н6, которые способны атаковать цель на расстоянии 400 километров. Кроме того, комплексы С-400 могут использовать множество разных боеприпасов в зависимости от характера угроз», — называл два основных козыря российских зенитно-ракетных комплексов автор EurAsian Times.

Банерджи уверен, что российские силы ПВО смогут легко уничтожить любого воздушного агрессора и гарантируют надежную защиту всего обширного воздушного пространства РФ.

Ранее сообщалось о первой установке российского ЗРК «Пальма» на иностранный военный корабль. О бессилии американских средств ПВО против гиперзвуковых ракет ВС РФ информировал Infox.

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