Президент России посетил экономический форум во Владивостоке

Владивосток, 2 сентября. Работа площадок экономического форума стартовала во Владивостоке. Мероприятие продлится со 2 по 4 сентября. ВЭФ также посетил президент России Владимир Путин.

Глава государства изучил результаты развития Дальнего Востока. В ходе мероприятия ему представили работу в виде интерактивной презентации.

Ранее в рамках рабочей поездки Путин встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Глава субъекта отметил, что регион оставляет вызванный эпидемией кризис позади. Объемы строительства на территории выросли на семь процентов, рассказал Кожемяко президенту.