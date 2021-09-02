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Президент России посетил экономический форум во Владивостоке

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 12:23
Политика
Президент России посетил экономический форум во Владивостоке
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Владивосток, 2 сентября. Работа площадок экономического форума стартовала во Владивостоке. Мероприятие продлится со 2 по 4 сентября. ВЭФ также посетил президент России Владимир Путин.

Глава государства изучил результаты развития Дальнего Востока. В ходе мероприятия ему представили работу в виде интерактивной презентации.

Ранее в рамках рабочей поездки Путин встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Глава субъекта отметил, что регион оставляет вызванный эпидемией кризис позади. Объемы строительства на территории выросли на семь процентов, рассказал Кожемяко президенту.

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