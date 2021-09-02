Центральноафриканская Республика вышла из-под колониального гнета Франции в 1960 году. За 61 год независимости в стране многое изменилось. С приходом действующего президента Фостен-Арканжа Туадера государство встало на путь мира.

Повсеместное внедрение инноваций для улучшения качества жизни, наращивание военного потенциала и лоббирование интересов населения — лишь малая часть новой демократической политики местного правительства. Восстановление после затяжных конфликтов могло происходить в несколько раз быстрее, если бы коллективный Запад не разворовывал национальные богатства ЦАР.

Ценные минералы, органика и редкие металлы, доход от легального экспорта которых ускорил бы развитие республики в несколько раз, массово вывозятся контрабандными путями. В итоге страна остается одной из самых бедных в мире. Пока мирные жители думают, как прокормить семью, прозападные элиты не могут решить, на что потратить очередной миллиард.

Международная редакция Федерального агентства новостей выяснила, как неоколониалисты в лице Франции и целого ряда международных организаций занимаются незаконной эксплуатацией ресурсов ЦАР. Мы приводим десять примеров того, как коллективный Запад грабит население республики.

Окровавленный лес

Размеры Центральноафриканской Республики составляют 623 тыс. квадратных километров, из которых 150 подходят под обработку и пашни. Около 80% всего населения живет за счет сельскохозяйственных работ, что составляет порядка 50% ВВП.

Земля плодородна: в стране производят хлопок, табак, какао, пальмовое масло, каучук, сахарный тростник, рис, чай, перец чили и другое. Люди занимаются малой охотой, рыбалкой и скотоводством. Что касается древесины, то, помимо таких качественных и дорогих пород, как черное и красное дерево, строительный лес является одним из экспортных товаров страны.

Джунгли в Центральноафриканской Республике занимают площадь почти в 4 млн гектаров и простираются до Камеруна, Республики Конго и ДРК, являясь «легкими планеты». Но, к сожалению, этот ценный во всех смыслах ресурс давно находится в зоне пристального внимания иностранных корпораций.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Согласно докладу Legno insanguinato («Окровавленный лес». — Прим. ред.), руководство французской компании IFB занималось финансированием боевиков в ЦАР и наживалось на незаконной вырубке во время боевых действий. В опубликованном документе указано, что 60% экспорта центральноафриканской древесины направлялось в Европу.

Деньги от продажи оседали в Париже и частично использовались для последующей закупки оружия, оплаты пошлин и выплат зарплат боевикам. Получившийся замкнутый круг явно не идет на пользу как жителям отдельной ЦАР, так и всего мира.

Преступление винной компании Castel

Из недавних случаев отдельного внимания заслуживает скандал с алкогольным концерном Castel (имеет более чем 240 филиалов в 50 странах мира. — Прим. ФАН). По данным неправительственной организации The Sentry, в 2014 году представительство французской организации в ЦАР SUCAF RCA и его «дочка» — парижская SOMDIAA заключили соглашение о безопасности с членами возглавляемой Али Дарассой группировки «Союз за мир в Центральноафриканской Республике» (UPC).

Представители компании организовали сложную схему финансовой поддержки радикалов при помощи заранее согласованных «поборов» на блокпостах, через которые проезжали грузовики завода. Более того, фирма производила заправку, ремонт и техническое обслуживание военной техники UPC.

Переговоры по «молчаливому соглашению» относятся к концу 2014 года. В то время различные вооруженные группировки ЦАР контролировали до 80% территории страны. Боевики же гарантировали безопасность завода, тростниковых полей, обеспечивали логистику, сохраняя монополию французской компании на торговлю сахаром в других префектурах, и сдерживали контрабандный импорт из Судана.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Неофициальный характер заключенного соглашения затрудняет оценку потерь, понесенных ЦАР от действий Castel. Однако, по самым скромным подсчетам сотрудников The Sentry, за шесть лет французской компании удалось вывести из африканской республики 150 000 млн франков КФА, или 258 000 долларов.

«Несмотря на сообщения о зверствах боевиков, руководство Sucaf продолжало оказывать радикалам финансовую и материально-техническую поддержку, тем самым способствуя продолжению вооруженного конфликта», — говорится в сообщении группы расследователей.

В недавнем заявлении руководство Castel сообщило, что «ознакомилось с серьезными обвинениями», выдвинутыми против «дочки», и обратилось в Комитет по этике для проведения внутреннего расследования.

Табачная афера ECOLOG

В середине июля центральноафриканские пограничники задержали на границе с Камеруном (таможенный пункт города Белоко. — Прим. ФАН) крупную партию контрафактных сигарет.

«Власти Центральноафриканской Республики в рамках технической поддержки обратились к специалистам из России и попросили помощи в борьбе с мошенничеством и коррупцией. На сегодняшний день наши друзья работают в пограничных службах Белоко, Гамбуле, Барк и в Порту-Бич. Мы уже начинаем ощущать положительные последствия такого взаимодействия: два дня назад прибыл контейнер. Импортер заявил, что в нем находится мука, но, когда инспектор открыл двери, там оказался табак», — уточнил генеральный директор по таможенным и косвенным пошлинам Теодор Инамо.

Чиновник также добавил, что поставщик товара, компания ECOLOG, оказалась вовлечена в коррупционную сеть, которую прикрывали сотрудники миротворческой миссии ООН (МИНУСКА). Таким образом, интересанты зарабатывали на контрабанде и не платили налоги в бюджет ЦАР.

flickr.com / UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

Позже стало известно, что уличенное в незаконной перевозке предприятие занималось ввозом контрабандных сигарет на протяжении нескольких лет. По самым скромным подсчетам, упущенная ЦАР выгода за 2018 год составила порядка 54 млрд франков КФА, или 97 303 086 долларов.

Инамо напомнил, что в республике единодушно признали опыт партнерства с Россией успешным и выразили надежду на продолжение реализации взаимовыгодных проектов. Без эффективной работы этих структур правительство страны не сможет добиться комплексного развития государственных институтов.

Важно также отметить, что специалисты из России не досматривают автомобили МИНУСКА самостоятельно, а лишь консультируют центральноафриканских коллег касательно способов эффективной проверки грузов и документов.

Махинации уранового концерна Areva

Французский ядерный гигант (после 2018 года называется Оrano. — Прим. ФАН) замешан в еще более громком скандале. Компания специализируется на производственных процессах, связанных с ураном. Именно она занималась разработкой месторождений в Бакуме.

Оператором АЭС Пятой республики является Électricité de France (EDF), 85% акций которой принадлежит правительству. До 2001 года предприятие сотрудничало с обслуживающими «реакторами» CEA, Framatome и Cogema. Позже их объединили в один холдинг — AREVA, у которого были «дочки» NP и NC.

Сам концерн полностью зависит от государственного Комиссариата атомной энергетики, который одновременно является ее главным акционером. При этом успех подконтрольных бывшей метрополии фирм напрямую влиял на назначения президентов ЦАР.

К примеру, после госпереворота и силового захвата власти, когда на первый пост республики привели Франсуа Бозизе, Париж получил возможность разрабатывать урановые месторождения. Новый лидер государства подписывал абсолютно противоречащие национальным интересам страны документы и соглашения.

Бозизе практически безвозмездно передал права на разработку шахты в Бакуме канадской компании Uramin, которую позже выкупили французы и включили в холдинг AREVA. К тому времени им управляла Анна Левержон, получившая от журналистов прозвище Атомная Анна.

Новостное агентство «Харьков». / Елизавета Акимова

Спустя время ставленник Франции Бозизе попытался сократить права Uramin на разработку рудника. Главе уранового концерна это не понравилось. Левержон провела несколько встреч с центральноафриканскими политиками и советниками Бозизе по безопасности. В 2013 году неоправдавшего доверие метрополии президента свергли, а скандал затянулся на несколько лет.

В 2007–2011 годах против руководства холдинга возбудили ряд уголовных дел о мошенничестве и подаче заведомо ложной информации в отчетных документах. Однако все разбирательства по AREVA быстро замяли (не без участия Счетной палаты Франции. — Прим. ФАН).

Ловержон предъявили обвинения в связи с незаконным поглощением Uramin, публикацией неверных данных и распространением ложной информации по поводу сделки с канадской компанией. Также фигурантом дела стал экс-руководитель горнорудного филиала AREVA Себастьен де Монтесю, ранее проходивший в статусе свидетеля.

Позже мужчину, как и главу финансовой дирекции Николя Нуво, признали соучастником в представлении неточной финансовой отчетности и распространении ложных сведений. Вместе с ними под суд попал бывший первый заместитель главы корпорации Жерар Арбола.

Супруга Анны Левержон, Оливье Фрика, обвинили в покупке крупного пакета акций компании в 2007 году и приобретении активов Uramin, а значит, и рудника в центральноафриканском городе Бакума. Само месторождение открыли в 1965 году. По общим оценкам, в его недрах залегает около 20 тысяч тонн урана.

До 2018 года атомному концерну удавалось сохранять статус крупнейшей корпорации по обработке сырья во Франции. Фактически предприятие продолжало добывать ресурсы на Черном континенте, несмотря на скандал и судебные разбирательства.

Примечательно, что без центральноафриканского топлива Пятая республика несостоятельна, так как на ее территории нет необходимого для развития атомной энергетики количества урановых залежей. Тяжелый металл является крайне радиоактивным элементом, о чем прекрасно знали владельцы.

Федеральное агентство новостей / Федеральное агентство новостей

AREVA. Но это не помешало им отправлять африканцев в шахты с повышенным фоном без необходимой экипировки.

Более того, работников даже не проинформировали об опасности материала, который они добывают. В итоге граждане ЦАР взаимодействовали с веществом без какой-либо защиты. Французы отправили сотни жителей республики на верную смерть.

В результате сотрудники предприятия приобрели лучевую болезнь разных стадий. Кроме того, очевидцы сообщали о рабских условиях труда. Шахтеров практически не кормили и заставляли работать сверхурочно. Не особо похоже на описание цивилизованного европейского атомного магната, но такова реальность.

Также после фиктивного завершения работ в 2012 году руководство AREVA сократило штат, но не озаботилось возвращением центральноафриканцев в Банги. Их просто бросили в 850 километрах от дома. В то время на территории республики действовало множество бандформирований, и о безопасном преодолении подобного расстояния не могло идти речи.

Однако руководство ядерного гиганта это не беспокоило. Стоимость вывезенного из страны урана волновала французов гораздо больше, чем жизни сотрудников.

Броневик, нагруженный кобальтом

В марте этого года миротворцы ООН (МИНУСКА), отметившиеся рядом «достижений», перевернулись на бронеавтомобиле. Один факт не позволяет назвать происшествие рядовой новостью. Из внедорожника выпало несколько десятков мешков, наполненных токсичным кобальтом.

En plus de leur inutilité en Afrique, voici ce qu'ils savent faire de mieux: voler la richesse du pays. Ici un camion blindé de l'ONU se renverse . À l'intérieur se trouve des sacs de cobalt. pic.twitter.com/awALLmzCX9 — Bangui Newska (@newskarov) March 9, 2021

«Помимо бесполезности в Африке, они еще и крадут богатства нашей страны. Здесь перевернулся бронетранспортер ООН. Он перевозил мешки с кобальтом».

Пока «голубые каски» занимаются разграблением ресурсов республики, обязанность по поддержанию мира полностью ложится на правительственные войска (FACA). Но и в это дело успел вмешаться коллективный Запад.

flickr.com / UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

Санкции ООН не позволяют правительству вооружить национальную армию, и защитникам отечества приходится иметь дело с боевиками, которых поддержали контрабандным снаряжением сотрудники МИНУСКА.

«Зачем Совбез ООН каждый раз продлевает эмбарго? Почему страны, называющие себя друзьями Центральноафриканской Республики, первыми призывают к сохранению санкций? Нельзя любить кого-то, с одной стороны, и желать ему смерти — с другой. Кто-то стоит за действиями ООН. Каждый раз, когда приближается заседание Совета Безопасности, в стране происходит что-то страшное. Это не совпадение, а чья-то недобросовестная рука», — обратил внимание секретарь Beafrika Engagée Ванн Бата.

Неоколониальная политика Пятой республики

По словам бывшего сенатора, руководителя Российского союза ветеранов Афганистана Франца Клинцевича, «коллективный Запад привык брать, не особо задумываясь о том, законно это или нет».

«По большому счету, с точки зрения поведенческой функции Франции или любой другой западной страны, это абсолютная норма, потому что в Африке находятся страны третьего мира, с которыми не надо считаться, можно просто забирать все, что у них есть. К сожалению, у Запада и к России такое же отношение, но тут сделать ничего не получается. Они хотели бы и нас поставить в такое положение, воспользоваться ресурсами. Но никак. Говорить банальности не хочется, но понятное дело, что высокопоставленные чиновники, депутаты и руководители крупных французских компаний наживаются на Африке. Они, если есть возможность взять что-то на халяву, как говорят у нас в России, обязательно будут разворовывать, разрывать страну на части. И они никогда не согласятся с тем, что это нечестно или непорядочно, они слов-то таких не знают, не понимают их значений», — объяснил бывший сенатор.

council.gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации РФ

При этом Клинцевич обратил внимание на то, что подобное поведение не хотят замечать представители различных международных общественных институтов и «вся цивилизованная Европа».

«Если бы Россия сделала хотя бы тысячную долю от того, что сделали за последний месяц американцы или что творят французы с африканскими странами, нас бы порвали с точки зрения санкций и информационного давления. Поэтому страна, которая не может защищаться, будет подвержена такой вот неоколонизации. Сейчас с порабощением сложно, но Запад берет другим, экономически загоняя страну в беспомощное положение. И для них это норма, они это воспринимают как что-то естественное. Поэтому так важно логичным и правильным языком рассказывать всему миру о преступлениях европейцев», — заключил политик.

Миротворцы ООН и алмазные рудники

Кобальта членам МИНУСКА оказалось мало. Миротворцев ООН уличили в эксплуатации алмазной шахты под Босангоа. Регион не является зеленой зоной, и, согласно Кимберлийскому договору, добывать ресурсы на его территории строго запрещено.

Но «голубым каскам» нет никакого дела до законов и ограничений, когда речь идет о драгоценных минералах. Они наладили контрабандный сбыт алмазов и контролировали, чтобы все преступные процессы проходили гладко.

Про цель их отправки в Центральноафриканскую Республику все, разумеется, забыли. Кража ресурсов страны оказалась увлекательнее и прибыльнее, чем забота о безопасности жителей.

Более того, миротворцы не подпускали гражданское население к шахтам и откровенно запугивали людей, чтобы никто не смог помешать хищению ценностей. Когда сотрудники МИНУСКА практически в открытую стали совершать преступления, центральноафриканцы обвинили Францию в том, что она намеренно дестабилизирует обстановку, чтобы оправдать присутствие подконтрольного военного контингента на территории республики.

Федеральное агентство новостей / Федеральное агентство новостей

Операция «Сангарис»

Говоря о преступлениях коллективного Запада, нельзя не упомянуть скандальное «антитеррористическое» мероприятие Пятой республики. В 2013 году на территории ЦАР приземлился французский самолет, на борту которого находились солдаты и ящики с тяжелым вооружением. Военнослужащие прибыли для проведения операции «Сангарис».

Однако вместо стабилизации обстановки они наладили очередной контрабандный канал по транспортировке алмазов. Параллельно с этим представители миссии раздавали воюющим сторонам снаряжение для поддержания конфликта, который удобно отвлекал внимание общественности от преступлений французов.

facebook.com / Александр Перенджиев

Военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев рассказал, для чего европейское государство имитирует противостояние радикалам:

«Антитеррористические мероприятия если и проводятся, то исключительно инсценированные. И смысл их не в ликвидации боевиков, а в усилении радикалов для их последующей эксплуатации. Плюс во время операции есть возможность что-нибудь вывезти из страны. Криминальные структуры, как правило, не существуют сами по себе. Они имеют надстройку из преступных бандформирований. Как «борьба» США с ИГ1 (террористическая организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН), после которой радикальные исламисты стали в разы сильнее. Сектор теневой экономики приносит внушительную прибыль дельцам, находящимся непосредственно за рубежом. А они, в свою очередь, являются спонсорами конкретных политических сил. В особенности тех, которые стоят у власти, а может, и непосредственно в ней. Большая часть денег оседает у компаний-магнатов и правительственного аппарата, но и посредникам перепадает хороший куш».

Борьба за центральноафриканскую нефть

В 2016 году один из кандидатов в президенты ЦАР Паскаль Бида Коягбеле обвинил Францию в том, что она вооружает боевиков ради контроля над природными ресурсами страны.

«Они использовали боевиков из коалиции радикальных исламистских группировок «Селека» (в настоящий момент расформирована. — Прим. ФАН) для смещения бывшего главы Центральноафриканской Республики Франсуа Бозизе. Тот отказался принять их условия по добыче нефти», — сообщил экс-кандидат.

Эта версия коррелирует и с отказом Бозизе помогать руководству атомного магната AREVA. Коягбеле напомнил, что запасы ценного ресурса обнаружили в ЦАР в конце 2000-х годов, и экс-президент обратился к китайской компании с просьбой разработать недра. Появление конкурента не понравилось правительству Пятой республики, так как Париж планировал получить большую долю по контракту.

wikipedia.org / 5snake5 / CC BY-SA 4.0

«Французы пришли ко мне и сказали, что если однажды я захочу стать президентом, то должен принять их условия по добыче углеводородов. Сделка предполагала, что наша страна получит всего 10% от добытой нефти», — добавил политик.

После того, как Бозизе отказался от предложения, Париж вооружил боевиков «Селеки», которые его свергли. По словам Коягбеле, раньше мусульмане и христиане ЦАР жили в гармонии на протяжении многих лет, пока действия неоколониалистов не вызвали напряженность между религиозными группами.

pexels.com / Dimitry Anikin

В декабре 2013 года Пятая республика развернула сотни военнослужащих в ЦАР. В правительстве европейской страны это обосновали необходимостью «положить конец кровопролитию в бывшей колонии». Вот только некоторые из французских солдат оказались замешаны в сексуальном насилии над местными детьми.

«Как наши партнеры по международному сообществу, мы оказываем поддержку центральноафриканским властям в переходный период, особенно в организации всеобщих выборов», — утверждал тогда официальный представитель Министерства иностранных дел Франции Ромен Вюйом.

Французское золото «Селеки»

В 2013 году боевики из спонсируемой Францией коалиции радикальных исламистских группировок «Селека» захватили принадлежащий канадской компании AXMIN Inc золотой рудник, который находится неподалеку от города Ндассима.

Драгоценный металл добывался несколькими сотнями шахтеров под чутким надзором членов вооруженного формирования. Малая часть заработанных средств шла на выплату вознаграждений. Однако основные финансовые потоки перенаправлялись в Пятую республику.

Разработка прииска не остановилась даже после гибели 52 рабочих в результате обрушения шахты, вызванного сильными дождями. Аналогичный случай произошел годом позже.

«В общей сложности из шахты извлекли 25 тел. Однако два все еще погребены под землей», — рассказал в 2014 году один из рабочих Ахмадинежад Ибрагим.

Так как месторождение находилось под контролем «Селеки», сложно представить, сколько денег потеряло правительство ЦАР. Специальный корреспондент ФАН Сергей Чемеков связал увеличение золотовалютных запасов Франции с ростом недовольства населения республики грабительской политикой Парижа:

«По всей стране проходят массовые демонстрации, во время которых люди буквально требуют миротворцев ООН, действующих по указке французов, покинуть регион. Центральноафриканцы осознают, что причиной их бедности являются алчные интересы беспринципных чиновников Елисейского дворца. Я лично слышал, как жительница Банги обвиняла Макрона в том, что ее сын погиб от рук боевиков».

Федеральное агентство новостей / Федеральное агентство новостей

Автозапчасти

В начале июня 2021 года многопрофильная миссия ООН получила штраф от таможни ЦАР на миллион долларов за то, что попыталась незаконно ввезти автомобильные запчасти на территорию страны. Причем центральноафриканские чиновники заявили, что это не единичный случай.

Примечательно, что тогда миротворцы не заплатили штраф, поскольку их руководители сослались на дипломатический статус МИНУСКА, хотя ситуация не имела никакого отношения к импортируемому грузу. Представители Организации Объединенных Наций и ранее занимались провозом контрабанды, желая заработать, не выплачивая при этом госпошлину.

Однако в данном случае официальный Банги терял большие поступления в казну, что не могло не вызвать справедливого гнева как среди чиновников, так и рядовых жителей страны.

Десять признаков неоколониального оскала

Несмотря на то, что современная Центральноафриканская Республика демонстрирует впечатляющие темпы развития по всем направлениям, коллективный Запад не оставляет попыток сохранить влияние над бывшей колонией. Мы перечислили лишь десять известных случаев неправомерного использования центральноафриканских недр.

Однако иностранцы по сей день занимаются грабежом природных богатств государства, недавно вышедшего из состояния затяжного военно-политического кризиса. Причем ответственность за эскалацию обстановки по большей части лежит на Пятой республике.

Французов не волнует обратная сторона преступлений. Пока они обогащаются, рядовое население ЦАР страдает. Люди становятся жертвами боевиков и алчных западных политиков.

Федеральное агентство новостей /

«Белая экономика африканской республики страдает. Именно она гарантирует людям хоть какие-то права. Отпуска, больничные и прочее. А вот в теневой сфере могут не заплатить, выгнать, или, чего хуже, сделать рабом. Если человек занят в нелегальном секторе, он несет огромные риски. А в белую попасть не получается, и выбора не остается. Гарантий никаких, на то она и криминальная. Ее не контролирует государство, это бандитская среда. Население фактически оказывается под властью радикалов, которые распоряжаются не только жизнями тех, кто вынужден на них работать, но и их семей. Они могут не только оставить человека без зарплаты, но еще и подвергнуть его насилию. Вплоть до серьезных увечий и инвалидности, которую никто потом компенсировать не будет. В худшем случае просто убить», — заключил военный политолог Александр Перенджиев.

Новое правительство ЦАР надеется, что мировое сообщество обратит внимание на сложившуюся ситуацию и повлияет на бесчинства западных и европейских элит.

1 Организация запрещена на территории РФ.