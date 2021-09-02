Вассерман поддержал старт вакцинации от гриппа, объявленный главой Роспотребнадзора

Людям, прошедшим вакцинацию от коронавируса, не следует пренебрегать защитой от обычного гриппа. Об этом в беседе с ФАН напомнил журналист, политический консультант Анатолий Вассерман.

Собеседник поддержал заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о начале всероссийской прививочной кампании от гриппа. Он подчеркнул, что посетить пункты вакцинации следует даже тем, кто уже привился от COVID-19.

«К сожалению, прививки действуют очень целенаправленно. Наш иммунитет опирается в первую очередь на так называемые антитела — белковые молекулы достаточно хитрой формы. Они связываются с тем или иным инородным веществом и блокируют его действие», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман напомнил о том, что ежегодная вакцинация позволяет предоставить людям наиболее актуальную защиту.

«От гриппа сейчас приходится прививаться ежегодно, поскольку основной его резервуар — домашняя птица китайских крестьян. В птичьих организмах из-за сравнительно высокой температуры все микроорганизмы довольно часто претерпевают мутации. В силу этого каждый год мы сталкиваемся с какими-нибудь новыми структурами основных белков этого вируса, и антитела, выработанные к вирусу прежних образцов, не способны защитить от нового», — пояснил собеседник ФАН.

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Он рассказал об удивительной особенности своего организма, которая помогает в сохранении его здоровья.

«Из-за хронического гайморита у меня носоглотка находится в таком состоянии, что именно вирус гриппа ее поразить не может, поэтому сам я от гриппа не прививаюсь. Однако знаю, что очень многие мои знакомые это делают, и, насколько я могу судить, им это действительно помогает», — поведал журналист.

Ранее депутат Госдумы Сергей Вострецов в беседе с ФАН поддержал меры Роспотребнадзора по борьбе с COVID-19 в школах. По его словам, преждевременная отмена мер по борьбе с коронавирусом может лишить смысла всю проделанную ранее работу в этом направлении.