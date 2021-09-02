Программу льготного автокредитования не планируют возобновлять в России

Москва, 2 сентября. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации прокомментировало возможность возобновления государственной программы льготного автокредитования.

Ведомство не намерено возобновлять данную меру в текущем году. Об этом рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Я могу подтвердить, что программа льготного автокредитования до конца года не будет продлена», — сказал глава ведомства.

Данное заявление было сделано на полях Восточного экономического форума. Мантуров добавил, что по следующему году министерство будет принимать решение с точки зрения сложившейся ситуации на рынке.

Также глава Минпромторга РФ обсудил вопрос снижения экспортных пошлин на продукцию металлургов страны. Как выяснилось, ведомство видит основания для снижения пошлинных ставок на экспорт.