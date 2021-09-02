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Сергей Лавров считает США потенциальной угрозой для российских спортсменов

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 12:11
Спорт
Сергей Лавров считает США потенциальной угрозой для российских спортсменов
mid.ru  /  Пресс-служба МИД РФ

Москва, 2 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что США под предлогом антидопинговых нарушений будут пытаться украсть российских спортсменов.

Политик уверен в определенной теории заговора, которая есть у правительства Соединенных Штатов Америки в адрес атлетов из России. Вполне вероятно, что американцы могут украсть тех спортсменов, которые будут нести какую-то «угрозу» для США.

«Я не исключаю, что так же как американцы выкрадывают тех, кого они в чем-то подозревают по всему миру и просто вывозят на свою территорию незаконно, не исключаю, что подобные же методы будут применять и для наказания спортсменов, которые сдали положительный тест и которых американцы считают угрозой своим интересам в международных соревнованиях», — приводит слова Сергея Лаврова РИА Новости.

Сборная России располагается на втором месте в неофициальном общекомандном зачете на летних Паралимпийских играх в Токио. В активе спортсменов, выступающих под флагом Паралимпийского комитета России, 32 золотых, 20 серебряных и 39 бронзовых медалей.

Ранее пловец Вячеслав Ленский взял паралимпийскую бронзу на дистанции 400 метров.Спортсмен преодолел дистанцию за 5 минут 4,84 секунды.

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