Жигунов заявил об изгнании американских кинематографистов из «Моей прекрасной няни»

Москва, 2 сентября. Актер Сергей Жигунов на творческой встрече в Екатеринбурге вспомнил о работе над сериалом «Моя прекрасная няня». Артист честно сказал, что на площадке были трудности.

Он полагал, что в кино умеет все, а то, что еще не имеет, с легкостью освоит. Но сомнения у артиста возникли, когда он стал сниматься в «Моей прекрасной няне». По его словам, ситком — это ужас.

«Это американское изобретение, где в павильоне созданы декорации различных мест: комната, автомобиль, кухня, самолет и так далее. На другой стороне сидят люди и смеются», — рассказал актер.

Он добавил, что во время съемок приходилось менять декорации, переходя с одной площадки на другую. Съемки шли со скрипом. С артистами работали американские кинематографисты, но у них ничего не получалось. Все изменилось, когда из проекта «изгнали» американцев и в работу над сериалом влился сценарист Алексей Кирющенко. Он, по словам Жигунова, перевернул представление об американском ситкоме, пишет «Культуромания».

Сериал «Моя прекрасная няня» пользовался большой популярностью у российских телезрителей. Отношения между героями — няней Викой и продюсером Шаталиным — перешли в реальность. Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов несколько лет были вместе, но до брака дело не дошло.