Правительство Ливии активизирует 69 строительных проектов на востоке страны

Триполи, 2 сентября. Совет по жилищному строительству и инфраструктуре (HIB) Ливии возобновит реализацию 69 проектов на востоке страны. Об этом сообщается на официальном сайте структуры.

Глава ведомства Махмуд Аджадж рассказал, что активизация реконструкции региона осуществляется в рамках программы развития «Возрождение жизни». Автором выступил премьер-министр переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба.

Он добавил, что это все старые планы, на которые уже заключены соответствующие контракты. Денежные средства на их выполнение направлены кабмином на счета HIB.

Махмуд Аджадж не назвал стоимость проектов, не перечислил и не классифицировал их. Однако зачитал список некоторых из них.

«Возведение колодцев, резервуаров для воды, прокладка водосточных труб и дорог, которые запланированы на дальнем востоке — от Тобрука до Бенгази», — сказал он.

HIB to activate 69 projects in eastern Libya - https://t.co/IgAyerYmi7 pic.twitter.com/hXmwwd7CV0 — libyaherald (@libyaherald) September 2, 2021

Специалисты HIB уже связались с компаниями-исполнителями этих проектов. Итоговая стоимость согласована.

Премьер-министр Ливии представил план развития «Возрождение жизни» в минувшую пятницу, 27 августа. Он в первую очередь направлен на активизацию старых программ по реконструкции инфраструктуры на территории всей страны. В рамках мероприятия специалисты займутся строительством дорог, школ, больниц, клиник, рытьем колодцев для воды, установкой опреснительных станций и другими важными для граждан проектами.