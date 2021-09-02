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Талибы рассказали, в каких сферах смогут работать женщины в Афганистане
Политика
Талибы рассказали, в каких сферах смогут работать женщины в Афганистане
wikipedia.org  /  PD

Кабул, 2 сентября. Женщины не смогут работать в составе нового руководства Афганистана. Об этом сообщил представитель движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ).

Член радикального объединения Забихулла Муджахид в беседе с журналистами заявил, что в новом правительстве исламской республики не будет женщин-министров. Им будут предоставлены должности помощников в афганских ведомствах и полиции. Кроме того, они смогут работать в сфере судебной системе, уточнил представитель.

Кроме того, в руководстве не будет чиновников из прежней администрации. Талибы представят состав нового руководства 3 сентября, говорится в сообщении.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан правительство талибы
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