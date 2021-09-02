Талибы рассказали, в каких сферах смогут работать женщины в Афганистане

Кабул, 2 сентября. Женщины не смогут работать в составе нового руководства Афганистана. Об этом сообщил представитель движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ).

Член радикального объединения Забихулла Муджахид в беседе с журналистами заявил, что в новом правительстве исламской республики не будет женщин-министров. Им будут предоставлены должности помощников в афганских ведомствах и полиции. Кроме того, они смогут работать в сфере судебной системе, уточнил представитель.

Кроме того, в руководстве не будет чиновников из прежней администрации. Талибы представят состав нового руководства 3 сентября, говорится в сообщении.

1 Организация запрещена на территории РФ.