Санкт-Петербург, 2 сентября. Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей участвует в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» после возвращения из Афганистана.

Военные блока НАТО бежали из Афганистана после перехода власти к талибам (движение «Талибан»1 признано в террористическим и запрещено в России). Глава ФЗНЦ, ученый-социолог Максим Шугалей лично посетил Афганистан, чтобы оценить обстановку.

Журналистов волнуют многие вопросы об исламской стране. В первую очередь, договороспособны ли талибы; почему президент США Джо Байден капитулировал и согласился на вывод американских военных; сколько граждан США все еще остаются в Афганистане.

Напомним, 2 сентября на телеканале НТВ состоится премьера приключенческого боевика «Шугалей-3». Третья часть франшизы о социологе Максиме Шугалее и его переводчике Самере Суэйфане основана на реальных событиях. Картину поставил режиссерский тандем Максима Бриуса и Михаила Вассербаума. Главные роли сыграли Кирилл Полухин, Алексей Кравченко, Олег Абалян, Самвел Мужикян и другие артисты.

1 Организация запрещена на территории РФ.