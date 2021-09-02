Шесть человек стали жертвами наводнений в штатах Нью-Джерси и Нью-Йорк

Вашингтон, 2 сентября. Количество погибших в результате наводнений в американских штатах возросло до шести. Информацию о жертвах стихии сообщила телекомпания NBC.

Смерть двоих человек после частичного обрушения стены подтвердило пожарное управление Нью-Йорка. Тело еще одной женщины было обнаружено в резиденции на территории Квинса. Врачи скорой помощи проинформировали о еще одном погибшем в Бруклине. Также глава города Пассеик, штат Нью-Джерси, Эктор Лора сообщил о гибели по меньшей мере двоих человек.

Вчера сотрудники Национального центра по наблюдению за ураганами объявили об угрозе наводнений на северо-востоке США. В настоящее время посттропический циклон движется со скоростью около 45 км/ч в направлении штатов Нью-Йорк, Пенсильвания, Нью-Джерси, Мэриленд. В связи с этим власти Нью-Йорка объявили режим чрезвычайной ситуации.