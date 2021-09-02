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Песков заявил, что никогда не сталкивался с профессиональным выгоранием

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 12:11
Общество
Песков заявил, что никогда не сталкивался с профессиональным выгоранием
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 2 сентября. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков никогда не испытывал психологических трудностей из-за работы, сообщил он журналистам.

Люди на такой должности не могут позволить себе оказаться в состоянии эмоционального выгорания, поскольку это было бы несправедливо по отношению к главе государства, отметил Песков. По его мнению, в случае возникновения таких проблем необходимо решаться на перемены.

«Если случится (выгорание), будем что-то менять», — сказал он журналистам.

Песков занимает пост пресс-секретаря российского президента с 21 мая 2012 года. До этого четыре года он был заместителем руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации.

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