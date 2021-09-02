Россияне могут оформить временную регистрацию через портал «Госуслуги»

Москва, 2 сентября. Жители России теперь могут оформить временную регистрацию в дистанционном формате, заявили в МВД.

На портале «Госуслуг» начал работу цифровой сервис, который позволяет жителям страны оформить временную регистрацию в дистанционном формате. Теперь для получения этой услуги россиянам не надо идти в отделение МВД, добавили в ведомстве.

«Цифровой сервис уже доступен во всех субъектах РФ», — сказано в сообщении.

Кроме того, в ведомстве добавили, что в данный момент в предоставлении услуги участвуют более 2,5 тыс. подразделений по вопросам миграции. Вероятность совершения ошибки во время наполнения информационной системы сведена к минимуму, добавили в МВД. Дело в том, что практически 90% необходимой информации в интерактивных формах заполняется автоматически, объяснили в министерстве.

В скором времени россияне также смогут сделать временную регистрацию для детей до 14 лет в дистанционном формате. Эта услуга станет доступна на портале «Госуслуги» уже с 1 июля 2022 года.