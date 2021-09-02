ЕС приветствовал ратификацию Парижского соглашения по климату парламентом Ливии

Тобрук, 2 сентября. Евросоюз приветствовал решение Палаты представителей придать юридическую силу Парижскому соглашению по климату.

Миссия ЕС заявила о значимости ратификации документа. Дипломаты отметили, что это событие представляет собой «важный шаг в переходе Ливии к чистой и устойчивой энергии».

В минувший вторник депутаты Палаты представителей провели очередное заседание. В ходе сессии они проголосовали за утверждение Парижского соглашения.

В начале июня премьер-министр переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба подписал постановление, связанное с принятием североафриканской страной международной конвенции. Это произошло во время празднования Всемирного дня окружающей среды, организованного профильным ведомством.

Тогда же глава ПНЕ установил административные процедуры министерства окружающей среды, касающиеся передачи соглашения в Палату представителей. Позже документ направили депутатам для ратификации.

Парижское соглашение является первым всеобъемлющим международным пактом по защите климата путем сдерживания темпов глобального потепления. Оно принято 12 декабря 2015 года по итогам переговоров между представителями 195 стран на 21-й конференции Рамочной конвенции ООН.