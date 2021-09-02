Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 сентября 13:09
13:05
Происшествия
Житель Москвы залез на кондиционер новостройки с ребенком на руках
13:02
Экономика
Мантуров допустил включение учителей в программу выдачи льготных автокредитов
13:02
Общество
Под Ухтой волонтеры спасли упавшего в канализационный колодец щенка
13:01
Политика
Путин призвал решать самые смелые задачи по развитию Дальнего Востока
13:01
Общество
Путин поручил оказать помощь жителям Дальнего Востока в реабилитации после COVID-19
12:58
Политика
Глава ФЗНЦ объяснил, почему американцы запретили проводить съемку в аэропорту Кабула
12:57
Происшествия
Сбежавшего из России криминального авторитета Абуладзе задержали в Испании
12:55
Происшествия
Находящихся в рабстве инвалидов освободили в Подмосковье
12:55
Происшествия
Сильные наводнения привели к гибели 82 человек в Турции
12:52
Экономика
Югра вошла в десятку лидеров РФ по социально-экономическому развитию регионов
Все новости

ЕС приветствовал ратификацию Парижского соглашения по климату парламентом Ливии
Весь мир
ЕС приветствовал ратификацию Парижского соглашения по климату парламентом Ливии
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Тобрук, 2 сентября. Евросоюз приветствовал решение Палаты представителей придать юридическую силу Парижскому соглашению по климату.

Миссия ЕС заявила о значимости ратификации документа. Дипломаты отметили, что это событие представляет собой «важный шаг в переходе Ливии к чистой и устойчивой энергии».

В минувший вторник депутаты Палаты представителей провели очередное заседание. В ходе сессии они проголосовали за утверждение Парижского соглашения.

В начале июня премьер-министр переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба подписал постановление, связанное с принятием североафриканской страной международной конвенции. Это произошло во время празднования Всемирного дня окружающей среды, организованного профильным ведомством.

Тогда же глава ПНЕ установил административные процедуры министерства окружающей среды, касающиеся передачи соглашения в Палату представителей. Позже документ направили депутатам для ратификации.

Парижское соглашение является первым всеобъемлющим международным пактом по защите климата путем сдерживания темпов глобального потепления. Оно принято 12 декабря 2015 года по итогам переговоров между представителями 195 стран на 21-й конференции Рамочной конвенции ООН.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / ЕС приветствовал ратификацию Парижского соглашения по климату парламентом Ливии
ливия ес парижское соглашение палата представителей
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru