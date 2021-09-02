Американский аналитик столкнул в «битве века» Су-57 и F-22

Вашингтон, 2 сентября. Российский самолет пятого поколения Су-57 станет смертельным противником для американского стелс-истребителя F-22, заявили журналисты из США.

Современные крылатые машины пятого поколения разрабатываются в России, Соединенных Штатах, Японии и Южной Корее, отметил американский военный аналитик Кайл Мизоками в статье для портала The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. Однако лишь Москве, Вашингтону и Пекину удалось создать подобные самолеты и ввести их в эксплуатацию, подчеркнул эксперт. Ввиду возросшей напряженности в отношениях между РФ и США, автор материала решил рассмотреть гипотетическое воздушное столкновение между российским Су-57 и американским F-22.

Американские специалисты создавали F-22 для обеспечения превосходства в воздухе ВВС США, отметил журналист. По его словам, изначально Пентагон намеревался заменить им F-15C. Основной особенностью крылатой машины стала скрытность, которая была достигнута благодаря особому покрытию и форме планера, смоделированного на мощнейшем на то время суперкомпьютере Cray. Кроме того, образец получил высокий уровень маневренности, который, в частности, обеспечивается управляемым вектором тяги двигателей. Мощный радар позволяет самолету обнаруживать противников и наносить удары еще до того, как они заметят F-22, уточнил Мизоками.

Россия же разработала истребитель Су-57, который также является представителем пятого поколения, пишет аналитик. Тем не менее его дизайн кардинально отличается от F-22, подчеркнул он. Американский образец делает упор на маневренность и скрытность, тогда как российский самолет делает акцент на маневренности и скорости, обратил внимание эксперт. По его словам, Су-57 стал следующей ступенью эволюции истребителя Су-27, оснащенной стелс-технологиями и невероятной маневренностью.

Самолет, созданный в России, имеет на борту системы радиоэлектронной борьбы и мощные РЛС, позволяющие обнаруживать даже стелс-объекты на больших дистанциях, а на ближних — отслеживать и наводиться на цели посредством инфракрасных датчиков, объяснил автор публикации. Он уточнил, что у Су-57 также имеется смертоносный арсенал разнообразного оружия.

Мизоками «столкнул» лицом к лицу два самолета в гипотетическом воздушном бою, отметив, что приоритет на вооружении Су-57 поможет российскому самолету обнаружить и нанести удар даже по малозаметным целям на больших дистанциях, а внушительная скорость позволит ему оперативно реагировать на угрозы или вовсе уходить из боя в случае опасности. На ближних дистанциях невероятная маневренность Су-57 и инфракрасные системы обнаружения объектов сделают российскую крылатую машину смертельным противником для F-22, считает аналитик. Резюмируя, он добавил, что реальная встреча этих двух истребителей в небе станет «битвой века», однако миру это не будет сулить ничего хорошего.

Ранее индийские аналитики обратили внимание на «сверхспособности» российского истребителя Су-57, назвав его лидером среди аналогичных крылатых машин. По их словам, после того, как Москва представит двухместную версию самолета, Су-57 обретет колоссальную популярность на международном оружейном рынке.