МВД России сообщило о возможности регистрации детей по месту жительства через «Госуслуги»

Москва, 2 сентября. Временная регистрация детей до 14 лет через портал «Госуслуги» станет возможна в России с 1 июля 2022 года, сообщили в МВД РФ.

Гражданам больше не нужно посещать подразделения МВД России для постановки на учет по месту пребывания. Получить согласие собственника на временную регистрацию россиянина можно будет в электронном виде.

Подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуг» будет достаточно для проведения такой процедуры. Кроме того, с 1 июля 2022 года соответствующие изменения предусмотрены для регистрации по месту жительства граждан младше 14 лет.