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Внутреннее авиасообщение в Афганистане возобновится 3 сентября

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 11:59
Общество
Внутреннее авиасообщение в Афганистане возобновится 3 сентября
wikipedia.org  /  Jim Kelly / CC BY 2.0

Кабул, 2 сентября. Объявлена дата запуска внутреннего авиасообщения в Афганистане. Оно стартует 3 сентября.

Информацию о запуске перелетов внутри страны предоставил телеканал Al Jazeera со ссылкой на руководителя Главного управления гражданской авиации Афганистана. Для возобновления авиасообщения с другими государствами понадобится больше времени.

После вывода из Афганистана американских войск аэропорт Кабула перейдет под контроль представителей движения «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация). Войска США уже покинули некоторые части объекта.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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