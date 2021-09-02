Внутреннее авиасообщение в Афганистане возобновится 3 сентября

Кабул, 2 сентября. Объявлена дата запуска внутреннего авиасообщения в Афганистане. Оно стартует 3 сентября.

Информацию о запуске перелетов внутри страны предоставил телеканал Al Jazeera со ссылкой на руководителя Главного управления гражданской авиации Афганистана. Для возобновления авиасообщения с другими государствами понадобится больше времени.

После вывода из Афганистана американских войск аэропорт Кабула перейдет под контроль представителей движения «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация). Войска США уже покинули некоторые части объекта.

1 Организация запрещена на территории РФ.