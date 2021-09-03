Аномальный сезон: ФАН собрал все природные катаклизмы лета-2021 в России

Лето 2021-го запомнится не только аномальной жарой, но и природными аномалиями, которые настигли несколько регионов России. ФАН собрал топ-5 катаклизмов.

Пожары в Якутии

Сильнейшая засуха в Якутии привела к лесным пожарам на огромных площадях. Пострадали города и деревни, огонь ударил и по сельскому хозяйству.

Первый пожар произошел 11 мая. С этого дня и до конца июня было ликвидировано порядка 150 возгораний. Новые вспышки появились из-за наступления сезона сухих гроз. Тогда за сутки фиксировали более 90 случаев неуправляемого огня.

Борьба с лесными пожарами в Якутии продолжается уже четыре месяца. Многие жители региона остались без крова.

Правительство уделило внимание каждому, кто пострадал от пожаров. 60 млн рублей было направлено на помощь тем, кто потерял сельскохозяйственные объекты и технику. Также помощь получили предприниматели, которые лишись производственных помещений.

14.mchs.gov.ru / Главное управление МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)

Подтопления в Амурской области

В начале августа в Амурскую область циклон принес шквалистый ветер и проливные дожди. Многие регионы оказались подтоплены.

Потоки воды размыли трассы. Разрушению подверглись участки не только региональных дорог, но и федеральных. Под водой оказались не менее 60 жилых домов и около 400 приусадебных участков. Жителей пострадавших населенных пунктов пришлось срочно эвакуировать.

В Амурской области пострадавшими признаны 1,3 тыс. человек. Были подтоплены более тысячи жилых помещений, повреждены 488 км дорог, 39 мостов, 107 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 6,2 млрд рублей.

ГУ МЧС России по Республике Крым /

Засуха на Урале

В конце июля Урал настигла засуха. В 19 районах Челябинской области был введен режим ЧС.

В некоторых регионах дождя не было с начала лета, а температура воздуха достигала 40 градусов, почва разогревалась до 68.

Из-за этого ожидается на 40% меньше урожая зерна, чем в 2020-м. Фермеры рассказали, что такая засуха наблюдалась только в 1975 году. На поддержу сельского хозяйства было выделено 40% различных субсидий от годового объема господдержки.

Федеральное агентство новостей / Константин Терехов

Пыльная буря в Астрахани

Пыльная буря, сильнейшая за последние несколько лет, накрыла Астрахань. Ветер, пришедший с территории Калмыкии, повалил деревья, рекламные щиты и опорные конструкции. Власти сообщали о двух пострадавших. Из-за песчаной бури многие районы остались без электроэнергии. Минимум пять легковых машин пострадали от сорванных ветром тяжелых конструкций и поваленных деревьев.

Подтопления в Керчи

В июне проливные дожди в Крыму обернулись для жителей полуострова чрезвычайной ситуацией. В Керчи за сутки выпала двухмесячная норма осадков, что привело к подтоплению сотни жилых домов, многие остались без электричества и питьевой воды. В Керчи из берегов вышла река Мелек-Чесме, что привело к затоплению центральной части города. Людей пришлось эвакуировать.

facebook.com / Сергей Бороздин

Ранее стало известно, что американцы продолжают выживать в условиях стихийных бедствий. Жители сразу нескольких штатов остались без электричества.