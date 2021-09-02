Блогер Манукян объяснил, почему россияне так хороши на Паралимпиаде

В Токио продолжаются Паралимпийские игры. Российские спортсмены, которые участвуют в них впервые с 2012 года, выступают весьма успешно. 1 сентября наши атлеты, завоевав сразу семь золотых наград, вышли на второе место в медальном зачете.

В этот четверг российская команда снова опустилась на третье место. В копилке наших спортсменов всего 89 медалей — 32 золотые, 20 серебряных и 37 бронзовых. Известный блогер и журналист Вадим Манукян в беседе с ФАН объяснил, почему россияне так хороши на Паралимпиаде.

«Чувствуется, что наши паралимпийцы соскучились по победам и участию в крупных соревнованиях. Они пропускали предыдущую Паралимпиаду из-за давления на Россию, поэтому показать свои лучшие качества в Токио были предельно мотивированы. Именно поэтому у наших ребят и результаты выше. Если на Олимпиаде нам удалось завоевать пятое общекомандное место, то здесь есть все шансы остаться на втором месте, на которое мы вышли ближе к финалу соревнований», — отметил он.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Ранее стало известно, что двукратный чемпион Паралимпийских игр, пловец Роман Жданов понесет знамя команды Паралимпийского комитета России (ПКР) во время церемонии закрытия Паралимпиады в Токио. Жданов завоевал четыре медали на 16-х летних Паралимпийских играх в Японии. Также пловец установил два мировых рекорда.