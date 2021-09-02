Болгары назвали главную причину страха США перед большой войной с Россией

София, 2 сентября. Запад не располагает самоубийцами во властных кругах, способными начать войну с Россией, считают пользователи болгарского сегмента Сети.

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что Вашингтон никогда не допустит ухудшения отношений с Москвой до состояния, предполагающего начало глобальной войны. По его словам, ни одна западная страна не рискнет бросить вызов России и развязать вооруженное противостояние.

Авторы болгарского издания «Факти» опубликовали статью, посвященную заявлению руководителя внешнеполитического ведомства России. Читатели портала весьма бурно отреагировали на публикацию, оживленно обсудив слова Лаврова в комментариях. Некоторые жители Болгарии выразили согласие с мнением российского министра, подчеркнув, что среди западных политиков нет самоубийц, способных пойти войной на РФ.

«Самоубийц нет! Все знают, что Россия не начинает воины, она их заканчивает», — высказался один из комментаторов.

Читатели издания назвали главную причину страха США перед большой войной с Россией, напомнив, что российский ядерный удар по Соединенным Штатам будет фатальным для всего мира, ввиду чего американцы не рискнут напасть на РФ, так как прекрасно это понимают. Кроме того, некоторые пользователи болгарского сегмента Сети усомнились в том, что Вашингтон действительно одержал победу над Москвой в холодной войне. По их словам, противника, обладающего мощнейшим в мире оружием, никак нельзя считать поверженным.

«Холодная война никогда не заканчивалась. Война заканчивается окончательной победой. Если она закончилась, против кого и зачем Запад сейчас вводит санкции? И как вообще можно считать, что ты победил в войне, если у твоего противника есть оружие, которое уничтожит тебя за 15 минут — достаточно только на кнопку нажать?» — задался вопросом житель Болгарии.

«Все больше и больше западных аналитиков сомневаются в том, что США победили в холодной войне, потому что по ее окончании в США наблюдается ускоренный упадок во всех областях, а в России — прогресс. И потому что все страны бывшего соцлагеря при социализме жили лучше, чем сейчас. Поражение США и НАТО в войне с Афганистаном — еще одно подтверждение», — поддержал его другой интернет-пользователь.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков перечислил главные ошибки Вашингтона, которые стали причиной провала Соединенных Штатов в Афганистане. По его словам, американцы два десятка лет присутствовали в стране, вложив в кампанию два триллиона долларов, однако за это время они никак не развивали инфраструктуру и гражданское общество в государстве.