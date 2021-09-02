В «Газпроме» рассказали, когда стартуют поставки по «Северному потоку — 2»

Москва, 2 сентября. Председатель правления российского энергетического холдинга «Газпром» Алексей Миллер рассказал, когда могут начаться поставки голубого топлива с помощью трубопровода «СП-2».

Экспорт газа может осуществиться уже в отопительном сезоне текущего года. Об этом бизнесмен сообщил на праздничном селекторе ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности.

«Еще до конца этого года в этот отопительный сезон мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу "Северный поток — 2"», — цитирует Миллера «Интерфакс».

Речь идет об экспорте голубого топлива на европейский рынок. Ранее экономист Андрей Лобода отмечал в беседе с Федеральным агентством новостей, что «Северный поток — 2» станет катализатором в усилении геоэкономического суверенитета Европы во главе с ФРГ перед США.