Пловец Вячеслав Ленский взял паралимпийскую бронзу на дистанции 400 метров

Токио, 2 сентября. Россиянин Вячеслав Ленский третьим финишировал в соревнованиях по комплексному плаванию на дистанции 400 метров и стал бронзовым призером Паралимпиады.

Ленский преодолел дистанцию за 5 минут 4,84 секунды. Лучшее время на дистанции 400 метров в комплексном плавании показал спортсмен из Бразилии Талиссон Энрике Глок — 4 минуты 54,42 секунды. Серебряным призером стал итальянец Антонио Фантин с результатом 4 минуты 55,70 секунды.

Россиянин Вячеслав Ленский выступал в категории S6, в которой представлены пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата. Пловцу из команды Паралимпийского комитета России 29 лет, он является в том числе бронзовым призером чемпионата мира и обладателем серебра чемпионата Европы.

Церемония закрытия летних Паралимпийских игр в Токио состоится 5 сентября. Знамя команды ПКР понесет пловец Роман Жданов, об этом официально заявил глава делегации сборной Павел Рожков.