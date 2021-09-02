ФАН узнал, почему Олег Меньшиков закрыл некоторые спектакли с сокращаемыми артистами

Одна из главных претензий актеров театра имени Ермоловой, которых сокращают, к художественному руководителю Олегу Меньшикову — он не дает им играть. По словам артистов, он снял с репертуара все спектакли с их участием.

Многие даже заподозрили, что так худрук избавляется от неугодных. ФАН выяснил, что в некоторых случаях у руководства театра Ермоловой были объективные причины для снятия спектаклей.

В 2012 году, за три месяца до того, как в театр пришел в качестве худрука Олег Меньшиков, состоялась премьера спектакля «Одесса 913» по мотивам произведений Исаака Бабеля. Его делали совместно театр и продюсерская компания «Арт-Партнер ХХI». Режиссером выступил Родион Овчинников. Наряду с такими звездами, как Юрий Беляев, Даниил Спиваковский, Александр Сирин, Григорий Антипенко, в нем играла и сокращаемая ныне Мария Бортник.

Во время написания сценария некоторые сцен были взяты из произведения российского писателя Валерия Рокотова. Постановка получила разные отзывы: от восторженных до негативных. Спектакль выходил регулярно, пока Рокотов не обратился в суд с иском о взыскании вознаграждения в сумме более 2 млн рублей и возмещении морального вреда на 300 тыс. рублей. Иск он выиграл, правда, получил чуть более 100 тыс. рублей, поэтому обратился в вышестоящую инстанцию.

«Спектакль не приносил той прибыли, из-за которой можно бесконечно судиться. Понятно, что вины актеров в этой ситуации нет, но держать его в репертуаре не было смысла. С 2017 года он не выходит», — рассказал источник в театре.

Так Мария Бортник потеряла одну из ролей в театре. Никто намеренно оставлять без работы ее не хотел.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что театр Ермоловой потратит более 5 млн рублей на новую постановку «Леди Макбет Мценского уезда» с Кристиной Асмус в главной роли.