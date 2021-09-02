Стройки и рубки в охраняемых парках России запретят

Владивосток, 2 сентября. Вырубку лесов и строительство запретят в заповедниках и охраняемых зонах национальных парков, об этом сообщил глава Минприроды Александр Козлов на Восточном экономическом форуме.

Также планируется запретить менять границы особо охраняемых зон, добавил министр на форуме, который проходит во Владивостоке с участием президента России Владимира Путина.

«На территории всех заповедников будет запрещено строить капитальные объекты, рубить лес и создавать биосферные полигоны. В отношении заповедных и особо охраняемых зон национальных парков будут действовать аналогичные запреты, в том числе запрет на изменение границ этих зон», — заявил Козлов.

Эти нормы будут учитываться при разработки планов развития горного кластера Сочи. Для каждой охранной зоны в России будет установлена рекреационная емкость, уточнил министр.

Минприроды на ВЭФ предложило способ повысить качество жизни россиян. Для этого необходимо вовлекать в оборот отходы, это сократит количество мусорных полигонов, заявил на форуме замглавы ведомства Дмитрий Тетенькин.