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Дочь Самохиной назвала причину краха второго брака матери
Шоу-бизнес
Дочь Самохиной назвала причину краха второго брака матери
Global Look Press  /  Mikola Gnisyuk

Москва, 2 сентября. Актриса Александра Самохина рассказала о неудачном втором браке матери Анны. Разрыв отношений был связан с появлением третьего человека.

Вторым мужем Анны Самохиной стал бизнесмен Дмитрий Коноров. Супруги вместе занимались ресторанным бизнесом. Самохина, по словам дочери, была увлечена этим делом. Отношения между супругами были очень теплые, чего нельзя сказать о контактах Александры и Дмитрия.

«Мы с Дмитрием друзьями, к сожалению, не стали. Он слишком ревностно относился к маме. Хотел, чтобы она принадлежала только ему. Он никогда меня не обижал. Сейчас мы не общаемся», — сказала 37-летняя актриса в эфире программы «Судьба человека».

Она добавила, что однажды мать попросила ее перебраться к бабушке. Потом стало известно, что у бизнесмена появилась девушка по имени Александра. Анна Самохина и Дмитрий Коноров в итоге решили расстаться. Их брак продлился семь лет, пишет Teleprogramma.pro.

В эфире шоу Бориса Корчевникова гости часто делятся подробностями личной жизни, в том числе рассказывают о неудачных отношениях. Юморист Михаил Грушевский честно сообщил о разладе в отношениях с первой женой и объяснил, почему их брак рухнул.

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развод личная жизнь самохина
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