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Экспорт российской электроэнергии вырос в 2,3 раза с начала года
Экономика
Экспорт российской электроэнергии вырос в 2,3 раза с начала года
Global Look Press  /  Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Москва, 2 сентября. Россия в период январь-август 2021 года нарастила экспорт электроэнергии в 2,3 раза относительно аналогичного периода прошлого года.

Показатель составил 14,8 млрд кВт⋅ч, следует из данных Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК. В августе текущего года поставки ресурса увеличились в годовом выражении в 4,6 раза — до 2,3 млрд кВт⋅ч. С начала этого года Россия импортировала 0,9 млрд кВт⋅ч электроэнергии, а в августе — 0,1 млрд кВт⋅ч.

В период с января по август 2021 года производство электроэнергии в стране выросло на 6,3% в сравнении с показателем за аналогичный период прошлого года и достигло 734,6 млрд кВт⋅ч.

Энергопотребление по итогам восьми месяцев текущего года прибавило 5,4%, до 719,6 млрд кВт⋅ч. Выработка электроэнергии в ЕЭС России составила 723,9 млрд кВт⋅ч.

В августе стоимость электричества, поставляемого РФ в Европу, выросла и достигла допандемийного уровня на некоторых торговых площадках.

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экспорт электроэнергия поставки ЦДУ
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