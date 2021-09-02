Скворцова обратилась к россиянам с просьбой не быть самоуверенными на фоне пандемии

Владивосток, 2 сентября. Россиянам нужно быть готовым к новым вызовам в период пандемии коронавируса, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Ситуация с распространением коронавируса в России остается напряженной и требует внимания специалистов. Заболевание меняется и развивается, поэтому россияне должны быть готовы к разным сценариям.

«Наша задача — быть готовым к различным вызовам, в том плане, что нам надо быть быстро обучаемыми и подстраиваться под ситуацию», — заявила Скворцова на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Сотрудники ФМБА разработали препарат для лечения пневмонии «Лейтрагин». Согласно результатам проведенного исследования, лекарство не вызывает побочных эффектов, осложняющих течение COVID-19.