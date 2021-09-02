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Путин встретится с российскими олимпийцами 10 сентября

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 11:15
Спорт
Путин встретится с российскими олимпийцами 10 сентября
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Владивосток, 2 сентября. Российский президент Владимир Путин планирует провести встречу с олимпийцами 10 сентября, а паралимпийцами 14 сентября.

Об этом сообщил министр спорта страны Олег Матыцин. На данный момент Владимир Путин находится на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, который пройдет со 2 по 4 сентября. Однако президент России несмотря на свою занятость определил даты встречи с олимпийцами и паралимпийцами.

«Совет по спорту планируется на 10 сентября, встреча с паралимпийцами планируется на 14 сентября», — приводит слова функционера РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что Владимир Путин проведет Совет по спорту в ближайшее время. Ранее стало известно, что двукратный паралимпийский чемпион в плавании Роман Жданов станет знаменосцем на закрытии соревнований в Токио. Об этом заявил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

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