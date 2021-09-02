Подростки из Красноярска помогли задержать грабителя пенсионера

Красноярск, 2 сентября. Два 14-летних подростка скрутили злоумышленника, который ограбил пожилого местного жителя. Юноши смогли удержать подозреваемого до приезда правоохранительных органов.

Инцидент произошел в Ленинском районе. Следствие установило, что грабитель вытащил из кармана брюк 61-летнего красноярца семь тысяч рублей, после чего попытался сбежать.

Очевидцами стали два школьника, которые подбежали к злоумышленнику и задержали его, пока не приехали правоохранители. Силовики оперативно установили личность подозреваемого, который был ранее судим за подобные преступления. Им оказался 41-летний местный житель. Мужчина стал фигурантом уголовного дела о грабеже. Ему грозит от шести до 12 лет лишения свободы и крупный штраф.

Тем временем полиция задержала дачного вора в Раменском округе, сообщало РИАМО. Злоумышленник украл два телефона и иконы. Сумма ущерба составила 50 тыс. рублей.