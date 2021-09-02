В России рассекретили документы о разработанном в Японии оружии массового поражения

Москва, 2 сентября. Архив внешней политики рассекретил доклад дальневосточного МИД о планах японских военных преступников применить на территории СССР «чумное оружие» в годы Второй мировой войны.

С рассекреченными материалами ознакомились корреспонденты РИА Новости. Они указали, что среди бумаг им встретилась записка на имя главы МИД СССР Андрея Вышинского от заведующего дальневосточным отделом ведомства Евгения Забродина.

Он составил список из 48 высокопоставленных японских чиновников, руководивших разработкой биологического оружия. Под их управлением находились отряды Квантунской армии, которые изучали военный потенциал бактерий и вирусов, а также блох и паразитов. В отчете Забродина отдельно был выделен инженер Танака, который предложил проект трости с тайником, где находились чумные блохи. Там же был упомянут некий полковник Оота, который предложил производить шоколадки с возбудителем сибирской язвы.

Идейным вдохновителем чумного оружия был генерал-лейтенант Сиро Исия. По образованию он был микробиологом, но в 30-х годах предложил свои услуги военному министерству. В годы Второй мировой войны ему было вверено руководство отрядом 731 Квантунской армии, члены которого ставили бесчеловечные эксперименты на военнопленных, заражая их различными вирусами. По различным данным, отряд замучил насмерть от 3 до 10 тысяч человек. К сожалению, руководители 731 отряда избежали Токийского трибунала в 1945 году и предстали перед законом только в декабре 1949 года, когда состоялся Хабаровский процесс над 12 бывшими военнослужащими Квантунской армии. Все они были приговорены к различным срокам заключения в трудовых лагерях.

В августе ФСБ обнародовала документы о разработанной отрядом 731 «чумной бомбе», которая представляла собой керамический корпус с чумными блохами внутри, но испытать ее японским военным так и не удалось.

Следует отметить, что мирный договор между Россией и Японией так и не был подписан со времен окончания Второй мировой, отчасти этому препятствуют территориальные претензии Токио на Курильские острова. Ранее издание Infox отметило, что лидер РФ в очередной раз дал японским властям понять безосновательность их претензий на Курилы.