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Экономика
Югра вошла в десятку лидеров РФ по социально-экономическому развитию регионов
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Югра вошла в десятку лидеров РФ по социально-экономическому развитию регионов
Экономика
Югра вошла в десятку лидеров РФ по социально-экономическому развитию регионов
nvavia.ru  /  Международный аэропорт Нижневартовск

Ханты-Мансийск, 2 сентября. Ханты-Мансийский автономный округ занимает шестое место в общероссийском рейтинге, который учитывает социально-экономическое развитие региона. Возглавляют топ регионов во втором квартале 2021 года ЯНАО, НАО, Магаданская область, Чукотка и Сахалинская область, сообщает портал Ugra-news.

В рейтинге учитывается среднемесячная зарплата, прожиточный минимум, отношение сумм регионального продукта к численности экономически активного населения, а также этих же сумм — к общей численности населения региона.

«Это очередное подтверждение тому, что Югра успешно развивается. На всех уровнях власти принимаются взвешенные и обдуманные решения. Главное правило, которого мы придерживаемся уже на протяжении длительного времени, — каждый вложенный рубль должен работать максимально эффективно. В основу оценки рейтинга заложены ключевые показатели, именно поэтому его результаты можно считать своего рода барометром социального самочувствия», — отметил председатель думы Югры Борис Хохряков.

То, что Югра по-прежнему входит в число лидеров по социально-экономическим показателям, особенно ценно в сложных условиях продолжающейся пандемии. Принимаемые в расчет при составлении рейтинга основные социально-экономические и демографические показатели говорят о том, что ХМАО показывает высокий индекс социального благополучия.

Ранее ФАН рассказывал о том, как выплаты пенсионерам и военным повлияют на экономику России. По мнению экспертов, эти выплаты могут усилить инфляционные ожидания.

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экономика хмао демография югра
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