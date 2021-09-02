Мантуров обсудил вопрос снижения экспортных пошлин на металлопродукцию

Москва, 2 сентября. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации заявило, что видит основания для уменьшения ставок пошлин на поставки за рубеж некоторых видов металлопродукции.

Об этом стало известно журналистам из заявления главы ведомства Дениса Мантурова. Ситуацию на рынке металла он оценил в кулуарах Восточного экономического форума.

«Основания для пересмотра ставок есть по определенной номенклатуре», — сказал министр.

Речь идет в том числе о чугуне, ферросплавах и алюминии. Мантуров уточнил, что минпромторг ведет диалог с коллегами по кабмину и намерен искать компромисс в данном вопросе.

Отечественные металлурги, производители цемента и газохимики могут лишиться более 760 миллиардов рублей до 2035 года из-за «углеродного налога» Евросоюза. Однако при этом они сумеют покрыть 90% потерь.