Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 сентября 11:40
11:36
Происшествия
Суд рассмотрит дело о неуплате крупных таможенных платежей жителем Псковской области
11:36
Политика
Москва надеется на участие Японии в следующем экономическом форуме во Владивостоке
11:33
Экономика
В «Газпроме» рассказали, когда стартуют поставки по «Северному потоку — 2»
11:32
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 2 сентября
11:32
Происшествия
Петербургская пенсионерка отдала мошенникам 1,6 млн рублей за «спасение» внучки
11:32
Экономика
Экономист: Беглов вкладывает в человеческий капитал
11:31
Армия
Болгары назвали главную причину страха США перед большой войной с Россией
11:27
Спорт
Пловец Вячеслав Ленский взял паралимпийскую бронзу на дистанции 400 метров
11:25
Весь мир
Общество чистых тарелок: зачем Китай начал борьбу с расточительством в еде
11:22
Общество
Звездный стилист Владислав Лисовец перечислил модные тренды осени
Все новости

Мантуров обсудил вопрос снижения экспортных пошлин на металлопродукцию
Экономика
Мантуров обсудил вопрос снижения экспортных пошлин на металлопродукцию
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 2 сентября. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации заявило, что видит основания для уменьшения ставок пошлин на поставки за рубеж некоторых видов металлопродукции.

Об этом стало известно журналистам из заявления главы ведомства Дениса Мантурова. Ситуацию на рынке металла он оценил в кулуарах Восточного экономического форума.

«Основания для пересмотра ставок есть по определенной номенклатуре», — сказал министр.

Речь идет в том числе о чугуне, ферросплавах и алюминии. Мантуров уточнил, что минпромторг ведет диалог с коллегами по кабмину и намерен искать компромисс в данном вопросе.

Отечественные металлурги, производители цемента и газохимики могут лишиться более 760 миллиардов рублей до 2035 года из-за «углеродного налога» Евросоюза. Однако при этом они сумеют покрыть 90% потерь.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Мантуров обсудил вопрос снижения экспортных пошлин на металлопродукцию
минпромторг рф пошлины металл
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru