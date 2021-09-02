Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 сентября 11:39
11:36
Происшествия
Суд рассмотрит дело о неуплате крупных таможенных платежей жителем Псковской области
11:36
Политика
Москва надеется на участие Японии в следующем экономическом форуме во Владивостоке
11:33
Экономика
В «Газпроме» рассказали, когда стартуют поставки по «Северному потоку — 2»
11:32
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 2 сентября
11:32
Происшествия
Петербургская пенсионерка отдала мошенникам 1,6 млн рублей за «спасение» внучки
11:32
Экономика
Экономист: Беглов вкладывает в человеческий капитал
11:31
Армия
Болгары назвали главную причину страха США перед большой войной с Россией
11:27
Спорт
Пловец Вячеслав Ленский взял паралимпийскую бронзу на дистанции 400 метров
11:25
Весь мир
Общество чистых тарелок: зачем Китай начал борьбу с расточительством в еде
11:22
Общество
Звездный стилист Владислав Лисовец перечислил модные тренды осени
Все новости

Российским работодателям предложили «заказывать» специалистов в колледжах

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 11:02
Общество
Российским работодателям предложили «заказывать» специалистов в колледжах
pixabay.com

Владивосток, 2 сентября. Минпросвещения РФ хочет дать работодателям возможность заказывать необходимых им специалистов в колледжах страны.

Многие работодатели жалуются, что учебные заведения готовят неподходящих по каким-то критериям специалистов. По этой причине Минпросвещения РФ хочет дать нанимателям возможность заказывать в колледжах специалистов с необходимыми им навыками.

«Ну а кому лучше, чем работодателю, знать, кого, собственно, нужно готовить», — первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев на Восточном экономическом форуме.

Согласно задумке ведомства, учебные заведения будут готовить специалистов по заказу потенциального работодателя. Такая инициатива позволит значительно улучшить ситуацию на российском рынке труда.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Российским работодателям предложили «заказывать» специалистов в колледжах
колледжи кадры минпросвещения
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru