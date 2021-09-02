Российским работодателям предложили «заказывать» специалистов в колледжах

Владивосток, 2 сентября. Минпросвещения РФ хочет дать работодателям возможность заказывать необходимых им специалистов в колледжах страны.

Многие работодатели жалуются, что учебные заведения готовят неподходящих по каким-то критериям специалистов. По этой причине Минпросвещения РФ хочет дать нанимателям возможность заказывать в колледжах специалистов с необходимыми им навыками.

«Ну а кому лучше, чем работодателю, знать, кого, собственно, нужно готовить», — первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев на Восточном экономическом форуме.

Согласно задумке ведомства, учебные заведения будут готовить специалистов по заказу потенциального работодателя. Такая инициатива позволит значительно улучшить ситуацию на российском рынке труда.