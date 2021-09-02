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Ученые нашли объяснение, почему пожилые люди сильнее ощущают холод

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 10:54
Наука
Ученые нашли объяснение, почему пожилые люди сильнее ощущают холод
pixabay.com

Вашингтон, 2 сентября. Чувствительность к холоду, которую испытывают пожилые люди, с уменьшением иммунных клеток связали исследователи из Соединенных Штатов.

Специалисты объяснили, что именно эти клетки отвечают за восстановление температуры тела в холодное время года. Результаты их исследования опубликованы в профильном журнале Cell Metabolism.

Научная работа специалистов из Йельского и Калифорнийского университетов началась с анализа тканей. Особое внимание было уделено расположению клеток, подверженных патогенам и находящимся в жировой ткани. В итоге оказалось, что в жире сосредоточены лимфоидные клетки второго типа (ILC2), отвечающие за температуру.

«С возрастом иммунная система меняется, и нам нужно быть осторожными, когда мы манипулируем ею, чтобы восстановить здоровье пожилых людей. То, что хорошо в молодости, может стать вредным с возрастом», — заметили исследователи.

Сообщалось, что положительное влияние на здоровье человека оказывает витамин D. Он является биологически активным веществом, которое образуется под кожей под воздействием ультрафиолетовых лучей, сообщает «Ридус».

Ранее стало известно, что ученые из Швеции нашли способ снизить риски инсульта у пожилых людей. По мнению специалистов, в этом может помочь скрининговое исследование на фибрилляцию предсердий.

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ученые организм холод пожилые люди иммунные клетки
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